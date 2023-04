Musa Carioca: Conheça a competição que irá eleger uma bela representante do Campeonato Carioca

Concurso estreou em 2023 e chamou atenção com fotos feitas no estádio mais lendário do Rio de Janeiro, o Maracanã

O campeonato Musa Carioca 2023 estreou com tudo e provou que veio para ficar. Idealizado pela influenciadora, modelo e empreendedora Jeane Miranda, a competição traz verdadeiras musas para representar os times do campeonato carioca.

“Eu me realizo em ajudar a realizar sonhos e fazer parte da trajetória de cada uma das Musas”, afirma Jeane Miranda, idealizadora do Concurso

Desde criança, Jeane sempre foi apaixonada pela área artística fez teatro, ballet, jazz, curso de modelo e manequim. “Já participei de concursos de beleza. Fui convidada a ser jurada, apresentadora e organizadora de concurso, aonde tive a vivência e experiência de tudo por trás dos bastidores. Porém, tendo se decepcionado com alguns acontecimentos de falta de organização e honestidade decidi dar um passo nesse mundo das musas”, conta.

Para Jeane, a competição é uma imensa realização pessoal e profissional. “Eu me realizo em ajudar a realizar sonhos e fazer parte da trajetória de cada uma das Musas, fazer network com empresas patrocinadoras e abrir portas para ambos!”, afirma.

As fotos dessa etapa do concurso foram realizadas no Maracanã pelo fotógrafo Léo Cordeiro

O concurso começou com a pré-inscrição pela internet e após seleção feita pela organização, foram escolhidas 12 meninas, cada uma irá representar um time do Campeonato Carioca. “Essa seleção ocorreu em fevereiro de 2023 e agora com as Musas demos start nos eventos do concurso. Elas farão uma série de sessões fotográficas para mostrarem o que tem de mais belo para representar seu time em grande estilo. Elas também estarão sendo avaliadas pelo desempenho e envolvimento num todo com o concurso na redes sociais já que a votação será aberta para todos através do site oficial”, explica Jeane.

Nessa votação saberemos as finalistas do 1°, 2° e 3° lugar no desfile que será presencial aberto apenas para convidados. O campeonato também contará com mais duas premiações extras: Musa Embaixadora e Musa das Torcidas.

Campeonato Musa Carioca estreia com superprodução no Maracanã



A entrega do Press kit (faixa e título dos times) foi feita na primeira sessão de fotos realizada no Studio Casa da Alice fotos realizada pela Afrodite Carioca.

A segunda sessão de fotos Oficial das Musas para o site, feitas pelo fotógrafo Léo Cordeiro, foi realizada no Maracanã. “Isso mesmo naquele gramado incrível onde elas arrasaram com lindos biquínis na cor azul feitos pelo Top Fashion Rio fábrica de biquínis”, vibra a organizadora.

A organização já está nos preparativos para os próximos eventos e trabalhos com as musas. Para acompanhar tudo e escolher a sua favorita siga o perfil Oficial do Campeonato @musacariocaoficial no Instagram.

Confira agora a lista das belíssimas musas e seus respectivos times:

Fluminense @jofreimanoficial

Flamengo @jjuoliv

Vasco @mossisarah

Botafogo @isarabreu

Madureira @nannyolive7

Boavista @annydrasal

Bangu @nicoligavazza

Nova Iguaçu @layane_12345y

Resende @alineemenezzes

Portuguesa @camilaanjos17

Audax @jes.mascatenhas

Volta Redonda @zelandia_joy