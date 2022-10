Mundo Verde comemora 35 anos e lança movimento, “Movidos pela vontade de um mundo mais saudável”

De 6 a 23 de outubro, rede especializada em saúde e bem-estar promove ofertas e presenteia clientes com copo de cerâmica colecionável nos pedidos acima de R$ 135

A rede especializada em saúde, bem-estar e em curadoria de produtos naturais e orgânicos, Mundo Verde, celebra neste mês de outubro seus 35 anos.

Pioneira no segmento de bem-estar, a companhia iniciou nesta quinta-feira (6) o movimento “Movidos pela vontade de um mundo mais saudável”, em todas as suas unidades espalhadas pelo país e também no e-commerce.

Mundo Verde celebra 35 anos neste mês de outubro

Como parte das iniciativas, a rede preparou uma seleção especial de produtos com descontos que vão até 23 de outubro. Além de produtos das marcas próprias Elixir e Mundo Verde Seleção, os consumidores poderão encontrar marcas parceiras, como Essential, A Tal da Castanha e Nature’s Heart.

Entre a variedade de opções, será possível encontrar da marca própria Mundo Verde Seleção Coco Aminos e Vinagre de maçã orgânico. De Elixir, Chá Drenative, Sleepative Glicoative e Sleepative Melatonina.

Além disso, o Mundo Verde promove em edição limitada a ação promocional Compre & Ganhe. Nas compras a partir de R$ 135, os clientes ganharão um copo colecionável de cerâmica Oxford, indicado para cafés, chás e shots. Os brindes estão disponíveis nas cores verde e branco.

Sabrina Aimee, gerente de Marketing do Mundo Verde

“Como pioneira no setor, o Mundo Verde sempre teve um papel muito importante de espalhar hábitos saudáveis aos brasileiros. Em nosso aniversário de 35 anos, reafirmamos nosso compromisso e incentivamos ainda mais adeptos a adotarem pequenas mudanças nos hábitos que trazem diferença na saúde e no bem-estar a todos que nos rodeiam. Convidamos todos a fazerem parte desse movimento”, celebra Sabrina Aimee, gerente de Marketing do Mundo Verde.

Confira duas sugestões de receitas de shots de saúde preparadas pela equipe de Nutrição do Mundo Verde para celebrar a data:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cerâmicas colecionáveis do Mundo Verde

Shot de Imunidade:

Ingredientes

50ml água

1/2 colher de café de cúrcuma em pó Mundo Verde Seleção

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1/2 colher de café de gengibre em pó Mundo Verde Seleção

1 colher de sopa de Vinagre de maçã orgânico Mundo Verde Seleção

15 gotas de própolis verde alcóolica Mundo Verde Seleção

Shot Energético:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingredientes

50ml água

1/2 colher de café de óleo de coco Mundo Verde Seleção

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1 pitada e pimenta caiena

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1 colher de sopa de Vinagre de maçã orgânico Mundo Verde Seleção

Modo de fazer:

Misturar tudo em um copinho. Consumir imediatamente.

Para localizar a unidade mais próxima, acesse. https://www.mundoverde.com.br/nossas-lojas