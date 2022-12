Mumuzinho lança faixa “Rolo Fixo”, parceria com Zé Vaqueiro, em versão deluxe do álbum “Resenha do Mumu”

Sétimo disco da carreira do artista, versão original conta com 24 músicas, sendo oito inéditas

Encerrando o ano de 2022 em grande estilo, Mumuzinho presenteia os fãs com mais uma faixa inédita do projeto “Resenha do Mumu”. O sambista lança uma nova versão do álbum “Resenha do Mumu Deluxe”, que traz a inédita “Rolo Fixo”, colaboração com Zé Vaqueiro.

Apresentado em maio, o sétimo álbum da bem-sucedida carreira do artista tem as participações especiais de Dilsinho, Ferrugem, Luísa Sonza, Molejo, Tiee e Renato da Rocinha. A versão original do álbum é uma coleção de 24 faixas que mostram a desenvoltura do artista ao trabalhar com cantores de estilos variados. O disco, que apresenta oito faixas inéditas, também revisita alguns dos maiores sucessos de Mumuzinho, como “Playlist”, “Fulminante”, “Pra Você Acreditar”, “A Carta”, “Baratinar” e “Eu Mereço Ser Feliz”. A direção musical do projeto é assinada por Fernando Catatau e a produção musical é de Bruno Cardoso e Lelê.

Consolidado como um dos maiores sambistas da atualidade, o cantor e compositor, que foi técnico da primeira temporada do programa “The Voice 60+”, registrou o novo trabalho no dia 12 de janeiro deste ano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com mais de três milhões de ouvintes mensais só no Spotify e mais de 10 milhões de fãs nas redes sociais, Mumuzinho é um artista que sempre inova e surpreende. Referência no mundo do samba, o cantor percorre o país com seus shows e é presença confirmada nas melhores rodas, tocando nas rádios e participando de diversos projetos.