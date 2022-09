‘Mulheres ageless’: Dra. Marise Samama comenta novo estilo de vida das +50 e fala sobre gravidez de Claudia Raia

Aos 55 e grávida do terceiro filho, atriz comemora gestação aguardada por ela e marido

Claudia Raia anunciou, na segunda-feira (19), que está grávida do seu terceiro filho. Aos 55 anos, esbanjando saúde e beleza, a artista, mãe de Enzo Celulari (25), e Sophia Raia (19), fruto do casamento anterior com Edson Celulari, descobriu a gravidez no terceiro mês de gestação.

Dessa vez, o bebê será do seu atual esposo, o ator Jarbas Homem de Mello, que fez um vídeo ao lado de Raia, no perfil da atriz do Instagram, contando a novidade aos mais de oito milhões de seguidores. “Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e Jarbas estamos grávidos!”, declarou Claudia.

Fundadora e presidente da Associação Mulher Ciência e Reprodução Humana do Brasil (AMCR), a Profª Dra. Marise Samama comenta sobre esse novo momento da reprodução humana em que mulheres com mais de 50 anos não se adequam mais aos moldes antigos impostos à idade.

“Estamos vivendo uma nova era da reprodução humana, em que mulheres ageless (que não se identificam com a meia-idade e com os padrões estéticos ou de comportamento impostos para a idade) vêm buscando constituir novos modelos de família após os 50 anos, gerando novos desafios ao corpo, à mente e aos médicos”, explica Dra. Marise.

Sobre a gravidez natural após os 50, a médica explica que ainda é rara e exige cuidados especiais. “A gravidez natural após os 50 anos é extremamente rara e pode trazer riscos genéticos ao bebê. Estas mulheres estão em sua maioria na peri ou pós-menopausa e para que a gravidez ocorra é necessário recorrer à reprodução assistida por meio de fertilização invitro com óvulos previamente criopreservados ou doados”.

Para a especialista, o ideal é que o congelamento de óvulos tenha sido realizado antes dos 35 anos, já que, quanto maior a idade, maior o risco de alterações genéticas para os embriões. “Mulheres que desejam engravidar após os 50 anos devem passar por uma avaliação psicológica, clínica e cardiológica criteriosa e devem ter um obstetra que acompanhe esta gestação de alto risco”.



A médica também faz um alerta: “Atenção redobrada para os maiores riscos de complicações para essas mulheres, como hipertensão, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, entre outras”. E finaliza: “É importante lembrar que se engravidar aos 50 anos, quando o filho atingir a maioridade, a mãe terá 71 anos. Mas, a mensagem principal é que a futura mãe seja saudável e esteja ciente dos riscos”.