“Move Your Body”, de Öwnboss e Sevek, ganha remix feito por SUBB & CAJUN, pela Spinnin Records

especial pela gigante Spinnin’ Records. A original de Öwnboss e Sevek recebe uma nova versão oficial pelas mãos de CAJUN e SUBB, e já conquistou suportes de CID, Fedde Le Grand, Öwnboss, KVSH, Bruno Be, Bhaskar, JØRD, entre outros grandes nomes do cenário eletrônico mundial.

“Trabalhar em cima de um hit tão gigantesco é sempre um desafio. As pessoas já conhecem a música e estão acostumadas com ela. Então, a ideia foi justamente propor um novo caminho, e um novo estilo para ela, justamente para os DJs e fãs que gostam da original, como nós, porém se identificam mais com outros subgêneros, como é o também nosso caso com o tech house. Então tem todo um processo de adaptação da ideia pra esse outro gênero, entender o que podemos trazer de novo e também o que deve ser deixado de fora, que é uma das coisas mais difíceis de decidir quando se trabalha com uma música tão conhecida!”, contam sobre os desafios enfrentados durante o processo de criação da track.

A primeira colaboração entre CAJUN e SUBB foi em “Don’t Stop”, em 2020, lançada no álbum de comemoração dos 5 anos do Laroc Club. Essa segunda parceria mostra que a sintonia entre os DJs e produtores é gigante: “Quando decidimos fazer o remix, fluiu muito rápido e em alguns dias já tínhamos uma versão. Mandamos para alguns DJs e, mesmo sem saber se seria um lançamento oficial, já começamos a receber suportes, um deles do próprio Öwnboss”.

E não para por aí: a dupla SUBB tem outro lançamento marcado para 19 de agosto, sexta-feira, brindando os milhões de plays nas plataformas de streaming, parcerias bem sucedidas e suportes de big names do mundo todo que Fred Vieira e Rafael Noronha conquistaram. Recentemente, a dupla passou por um projeto de reinvenção que consolidou uma nova identidade sonora de respeito ao duo, rendendo ainda mais conquistas internacionais nessa fase da carreira.

Residente do Laroc Club, eleito o 9º melhor club do mundo em 2022 pela revista inglesa DJ Mag, CAJUN vem surfando entre as vertentes do House e Tech House com maestria. O artista ganhou um grande destaque após se apresentar no Tomorrowland Brasil e Electric Zoo Brasil, e cada vez mais conquista seu espaço, somando milhões de streamings nas plataformas digitais. E falando nisso, ele assegura que em breve fará um lançamento por uma gravadora internacional onde sempre quis lançar suas tracks.

Ouça já o remix de “Move Your Body”, não deixe de acompanhar as redes sociais de CAJUN e do duo SUBB para não perder nenhum lançamento que vem por aí.