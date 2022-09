Moranguinho é detonada por Mulher Abacaxi por sua participação em A Fazenda

“Esqueceu que é uma fruta, não uma planta”, diz Marcela Porto sobre Ellen Cardoso por ficar “na sombra de Deolane Bezerra”

As mulheres frutas não estão sendo bem representadas na atual edição de A Fazenda, de acordo com Marcela Porto, a Mulher Abacaxi. Isso porque a caminhoneira acredita que Ellen Cardoso, a Moranguinho, é uma planta no realtity.

“Achava que teria uma personalidade forte, mas a história dela ali gira em bajular a Dra. Deolane. Esqueceu que é uma fruta, não uma planta. Precisa ter sua própria trajetória. Torço por ela, mas desse jeito não vai muito longe, só se a amiga protegê-la'”, pontua.

Marcela declara que o problema de Moranguinho não é ser amiga da advogada criminalista. “Tem pessoas que estão ali no mesmo grupo que se destacam, mas ela tá ali precisando da luz da Deolane para tentar brilhar. Torci para o Créu entrar assim ela ia ter sua própria história, mas do jeito que ela tá, ainda ia precisar da amiga para defendê-la”, destaca.

A caminhoneira frisa que não tem contato com a esposa de Naldo. “A vi algumas vezes. Tenho carinho e respeito por todas as outras mulheres frutas. Mas amizade só tenho com a Mulher Maça”, finaliza.

