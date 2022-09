Morana estreia campanha com a influenciadora digital Mari Saad

A nova fase da campanha “Acessórios Essenciais” chega com seleção que aposta no mix entre peças tendências e peças atemporais

A Morana é conhecida por sua forte presença em todo território nacional e alta variedade de acessórios. Para a nova campanha, a marca chega com a influenciadora e empresária Mari Saad.

Influenciadora e empresária Mari Saad



A peça publicitária, que iniciou no dia 1º de setembro, é uma sequência da grande campanha “Acessórios Essenciais”, que trouxe recentemente a influenciadora acompanhada de outros três grandes nomes do digital, Mariana Sampaio, Bruna Unzueta e Tata Estaniecki. Na nova peça, Mari segue com a marca em campanha individual, reforçando seu alcance próprio de mais de 3 milhões de seguidores.

Mari Sampaio



A estratégia por trás da campanha da Morana é destacar diferentes produtos em um curto espaço de tempo, frisando a grande variedade e estoque dinâmico da marca. Para isso, a campanha traz mudança de identidade visual, seguida de novidades nas lojas com o intuito de gerar buzz, sensação de novidade e senso de urgência.

Bruna Unzueta



“Após a campanha Acessórios essenciais, desdobramos mais outras 4 Campanhas individuais com as mega influencers Mari Sampaio, Tata Estaniecki, Boo Unzueta e Mari Saad. A ideia é usar a propriedade em moda e força de cada uma delas juntamente com o Projeto Sincronia, adotado pela marca desde 2021. Usamos a força das macro influenciadoras com o objetivo de gerar desejo e levar fluxo para as lojas, garantindo que as peças da coleção estejam nas quase 300 lojas que temos em todo o Brasil”, comenta Nara Dutra, Head de Marketing e E- commerce da Morana.

Nara Dutra, Head de Marketing e E- commerce da Morana



O Projeto Sincronia, implantado em 2021 e que teve aceleração esse ano, tem o objetivo de engajar e conscientizar o franqueado da importância de ter os produtos em sua loja no mesmo timing que a marca faz a divulgação nos canais oficiais, além de reforçar ao público a capilaridade da marca oficial gerando desejo por produtos que podem ser encontrados em qualquer uma das quase 300 lojas da rede.

Tata Estaniecki



Para que isso aconteça de forma organizada e eficiente, a rede capacitou os franqueados para essa jornada digital, entendendo que esse é o acelerador de fluxo da loja.

Jae Ho Lee, fundador do Grupo Ornatus

“Hoje, temos uma loja de franqueados com mais de 7 mil seguidores no Instagram e temos um exército de quase 300 lojas postando os novos produtos. Isso vai gerar desejo nas clientes, de ter a novidade, chancelada por uma influenciadora da marca. Temos feito o digital realmente virar dinheiro”, conclui Jae Ho Lee, fundador do Grupo Ornatus, que tem a Morana sob seu guarda-chuva.