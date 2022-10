Moradias baratas e sustentáveis são projetadas por alunas de São Paulo

Projeto “Construindo Felicidade” propõe a construção de moradias com apelo sustentável

Quatro alunas do Colégio Marista Arquidiocesano produziram um projeto de uma empresa social especializada em construir casas populares a partir de tijolos ecológicos. Camila Capobianco Natel, Gabriela Lima, Isabella Miyazaki e Luiza Cunha Gajardoni, orientadas pela professora Tuca Alarcon, fundaram a “Construindo Felicidade”, que une sustentabilidade ambiental com preocupação social.



De acordo com a orientadora do projeto, Tuca Alarcon, a construção de casas populares a partir do uso de tijolos ecológicos barateia o projeto, tornando o custo muito mais acessível. “É possível resolver a demanda habitacional com valores muito mais baixos do que das casas convencionais e ainda com um apelo ambiental”, afirma. Ainda, segundo a professora, o material permite, inclusive, construções com conforto térmico. “Uma excelente alternativa para regiões muito quentes”, revela.

O tijolo ecológico promove impacto ambiental positivo, reduzindo o consumo de materiais diversos na área de construção e aplica conceitos de sustentabilidade na sua fabricação e durante a execução da obra. Possui esse nome, pois é produzido a partir de resíduos gerados pela construção, permitindo reaproveitamento de grande parte destes materiais, além de produtos derivados da natureza.

O trabalho realizado pelas alunas faz parte do projeto Hub (componente do Itinerário Formativo do Novo Ensino Médio). Os Hubs, componentes eletivos e obrigatórios, têm como objetivo desenvolver as habilidades do século XXI, tais como resolução de problemas complexos, trabalho colaborativo, criatividade, relacionamento interpessoal, negociação, julgamento e tomada de decisão, negociação, entre outras, por meio de projetos envolvendo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU.



“Adoramos a proposta de criar uma empresa social, e principalmente do incentivo e ajuda que tivemos de nossa orientadora. Ela acreditava em nossa ideia e dava todo o suporte necessário para nós realizarmos. Gostamos muito do resultado final, mesmo com todas as dificuldades”, explica uma das integrantes da equipe, Luiza Cunha Gajardoni.