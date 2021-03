Rebecca Wagner, a empresária que tem Fortalecido Monte Verde para o Mundo

Liderança feminina: Conheça a história da mulher que ajudou a desenvolver o comércio e o Turismo de Monte Verde e girar economia de R$ 70 milhões por mês

O protagonismo feminino tem ganhado espaço entre os empreendedores no Brasil. As mulheres têm conquistado espaços e cargos de chefia entre os negócios. Mas elas também lideram ações para movimentar o turismo e trabalhar a favor da expansão dos comércios. Essa é a história da empresária Rebecca Wagner.

A proprietária do Fazenda Hotel Itapuá localizado em Monte Verde no estado de Minas Gerais, está à frente da gestão há 25 anos. A propriedade na Serra da Mantiqueira conta com 620 mil m² e 20 chalés. Ao todo, são 25 funcionários e mais de 5 mil pessoas que visitam o local por ano.

Foi pensando na expansão dos negócios e em como deixar a cidade mais atrativa que a empresária viu a necessidade de criar uma organização empresarial. A Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE), presidida hoje por ela, foi fundada em 2020.

“O MOVE partiu da necessidade de ver os empresários lutando em favor da mesma visão de crescimento. Para expandir essa ideia, contratamos um consultor que nos ajudou a criar essa associação de empresários”, contou.

Rebecca Wagner. Foto: Acervo pessoal

Através das estratégias desse grupo de empresários e comerciantes a economia gerada é de cerca de R$ 70 milhões por mês e emprega cerca de 10 mil pessoas.

O MOVE trabalha focado no desenvolvimento da cidade realizando ações como reformas, manutenção de pontos essenciais da cidade, materiais informativos e de campanhas de incentivo ao turismo, ao comércio local e até mesmo contra a covid-19.

Nessa dupla jornada, Rebecca conta que ser mulher à frente dessas lideranças foi um diferencial para o sucesso. “Nossa capacidade de produção e gestão de várias coisas ao mesmo tempo, e nosso olhar maternal, faz com que esse trabalho seja realizado com mais paixão. Dentro da área comercial, por exemplo, essa essência e sensibilidade nos deixa mais atentas aos detalhes e impacta na experiência ao cliente”.

Segundo análises do Sebrae, o país conta com 9,3 milhões de mulheres à frente de uma empresa, sendo que 45% delas são chefes de família.

“A mulher em frente a essas ações são motivadas pelo amor e cuidado. Nós temos uma visão mais inspiradora e detalhista, esse é o diferencial”, conta.