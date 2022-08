Mônica Martelli leva novamente fãs ao teatro com o retorno em curta temporada de “Minha Vida em Marte”

A comédia, que estreou em 2017, já atingiu mais de 300 mil espectadores e originou a versão cinematográfica assistida por mais de cinco milhões de pessoas

A atriz Mônica Martelli está de volta com a comédia “Minha Vida em Marte”, desta vez no Teatro Renault, em São Paulo, a partir do dia 2 de setembro. Esse é o retorno, após dois anos de pandemia, de um dos maiores sucessos do teatro nacional. Nessa reestreia, a peça já esteve em cidades como Porto Alegre, Novo Hamburgo, Curitiba e Belo Horizonte com o mesmo sucesso.

O espetáculo traz a personagem Fernanda, casada há oito anos e em crise no casamento.

“Minha Vida em Marte” traz a personagem Fernanda, casada há oito anos e em crise no casamento. Na peça, vemos a protagonista tentando encontrar saídas para as intolerâncias diárias que a rotina traz, a falta de libido, o acúmulo de mágoas e as expectativas frustradas. “A personagem luta contra o medo da solidão, o medo de ressignificar sua vida e, claro, o medo de se separar com 45 anos numa sociedade machista onde a mulher não tem permissão para envelhecer”, explica Mônica.

Tendo como inspiração suas próprias experiências, Martelli leva ao teatro um monólogo bem-humorado que aproxima através do riso e leva homens e mulheres à reflexão. E assim a atriz se confirma como uma das autoras brasileiras que melhor traduzem o comportamento feminino moderno. “Minha Vida em Marte” é um texto libertador, que foi escrito sob a premissa de que ser feliz é fundamental.

O espetáculo estreou em maio de 2017, no Rio de Janeiro, seguiu para São Paulo e já passou por diversas cidades brasileiras. De lá para cá, sempre com sessões esgotadas, foi visto por mais de 300 mil espectadores e recebeu cinco indicações a prêmios. Além disso, a peça inspirou o filme homônimo que levou mais de cinco milhões de espectadores aos cinemas e que marca a sua última atuação com o amigo Paulo Gustavo (1978-2021). Assim como no teatro e na televisão, Mônica foi dirigida por sua irmã, Susana Garcia, celebrando mais uma vez o sucesso da parceria.

O enredo

A comédia conta a história de Fernanda, casada há oito anos e enfrentando uma crise no seu casamento. Esse é o pano de fundo para a personagem se questionar na terapia de grupo. São nas sessões de análise que ela narra e vivencia deliciosamente as alegrias e os muitos problemas do seu casamento. Ali, ela expõe assuntos íntimos.“É muito comum no casamento a gente deixar para amanhã a ternura, o sexo: a gente adia o afeto”, revela a atriz, sobre Fernanda.

A atriz

Mônica Martelli é a criadora, autora e intérprete de “Os Homens São de Marte… E é pra Lá que eu Vou!”, dirigido por Victor Garcia Peralta, montagem que durante 12 anos foi vista por mais de 2,5 milhões de espectadores e tornou-se um dos mais longevos sucessos de público do gênero no país. O monólogo deu origem ao filme, que levou aos cinemas dois milhões de espectadores em 2014. Em seguida, veio a série de quatro temporadas no GNT, dirigida por Susana Garcia, um dos maiores sucessos do canal.

Em 2017, estreou a peça “Minha Vida em Marte”, de sua autoria, e em 2018, estreou a versão cinematográfica. Por nove anos, Mônica atuou como uma das apresentadoras do programa “Saia Justa”, no GNT – canal que acaba de anunciar seu novo projeto, um programa sobre relacionamentos, apresentado por Mônica e Marcelo Adnet.

A diretora

Susana Garcia é a diretora do espetáculo e do filme “Minha Vida em Marte”. Essa parceria profissional entre as irmãs começou quando Susana codirigiu o filme “Os Homens São de Marte…”, e continuou com as quatro temporadas da série do GNT, com o mesmo título. Diretora da maior bilheteria do cinema nacional, “Minha Mãe É Uma Peça”, com Paulo Gustavo, Susana também dirigiu “220 Voltz”, especial de fim de ano na Globo, estrelado por Paulo Gustavo. Hoje, Susana Garcia é contratada da Amazon Prime.

A peça “Minha Vida em Marte” acontece no Teatro Renault, localizado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista, São Paulo/SP. Para adquirir os ingressos, clique aqui. www.ticketsforfun.com.br ou compre no local.