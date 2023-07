Momentos de memórias emoção: João Augusto, filho de Gugu faz visita ao SBT

Primogênito do apresentador conheceu Patrícia Abravanel e encontrou com pessoas que marcaram a vida do pai

Nesta semana o SBT viveu momentos de relembrar suas memórias e de muita emoção. Isso porque, João Augusto Liberato, filho de Gugu – um dos maiores nomes da história da emissora – visitou as instalações do canal em Osasco (SP), conheceu Patrícia Abravanel e encontrou com pessoas que marcaram a vida do pai.

Liminha, um dos escudeiros de Gugu e Maísa ao lado de João Gabriel Cardoso/SBT



João Augusto percorreu os corredores do SBT, encontrando com grandes nomes da emissora, como Carlos Alberto de Nóbrega e Limina, este companheiro de seu pai na época do programa “Domingo Legal”.

Patrícia Abravanel e João Augusto Liberato Crédito: Gabriel Cardoso/SBT



O primogênito do apresentador passa férias no Brasil e entrou em contato com Maisa Alves, gerente de comunicação e assessora pessoal de Silvio Santos para marcar uma visita e conhecer pessoas que marcaram a vida de Gugu, falecido em 2019.

João encontrou com várias pessoas que conviveram com seu pai Gabriel Cardoso/SBT



João teve a oportunidade de almoçar Antes no restaurante VIP da emissora e de encontrar produtores, diretores e câmeras que trabalharam com seu pai e o conheceram quando ainda era uma criança nos bastidores do programa apresentado por Gugu.

João Augusto encontrou com Carlos Alberto de Nóbrega Gabriel Cardoso/SBT



Em dos momentos vividos pelo filho de Gugu, ele se encontrou com Patrícia Abravanel, hoje nome forte do SBT e que substitui Silvio Santos na grade de programação. Emocionado pelo encontro, João Augusto falou sobre a oportunidade de viver este momento.

Zilda Deramo, “anjo da guarda” de Gugu, se emocionou com João Gabriel Cardoso/SBT



“Eu cresci ouvindo meu pai falar da gratidão e da admiração que tinha por Silvio Santos. Conhecer a Patrícia foi uma coisa muito especial pra mim. Tenho certeza de que, de onde estiver, meu pai ficou feliz ao me ver apertando a mão da filha do homem que sempre foi seu grande ídolo”, afirmou João.

Na oportunidade, João foi convidado a participar da gravação do “Programa Silvio Santos” que vai ao ar no dia 23 de julho, onde foi recebido pelo público aos gritos de “é o Gugu, Oba!”. Questionado por Patrícia Abravanel sobre a vontade de seguir os passos do pai na TV e ele disse: “Eu tenho, muita vontade. Estou estudando Administração e Comunicação e sempre tive muito interesse por televisão. Eu adoro essa alegria toda! Venho aqui desde criança e estar aqui é muito nostálgico pra mim”.



Patrícia entregou a João o troféu comemorativo pelos 60 anos do programa Silvio Santos e afirmou: “Meu pai Silvio sempre teve muita gratidão por tudo que Gugu fez e representa na história desse programa”.



Encontro emocionante

João Augusto fez uma visita especial para Zilda Deramo, definida pelo próprio Gugu como seu “anjo da guarda”. No encontro, os dois não seguraram as lágrimas ao relembrar momentos do apresentador no SBT.