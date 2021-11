Momento de tensão! Globocop sofre pane e quebra cauda em pouso forçado

Funcionários da Globo Minas viveram um momento de tensão na manhã desta segunda-feira

Um momento tenso para funcionários que estavam a bordo do Globocop nesta manhã no horário do Bom Dia Minas. De acordo com o site TV POP, o helicóptero teve que fazer um pouso forçado em um campo de futebol, situado no bairro Barreiro, bastante conhecido da cidade de Belo Horizonte. Os moradores da região ficaram assustados e o veículo teve sua cauda partida em dois pedaços.

Como informa o Corpo de Bombeiros em comunicado, ninguém ficou ferido. A Rede Globo ainda não se manifestou sobre o acidente e o site TV POP apurou os nomes dos tripulantes: o piloto Dudu Barbatti, o repórter cinematográfico Cleiner Moraes e a repórter Cláudia Mourão. Moraes e Cláudia tiveram atendimento hospitalar, pois relataram dores na coluna.

A corporação ainda enviou um posicionamento ao site TV POP: “Em princípio, parece ter havido uma pane mecânica e o piloto precisou realizar um pouso forçado. Com o impacto, o rotor de cauda acabou tocando o solo e quebrou. Todos estão bem, sem vítimas e a cabine está intacta”.