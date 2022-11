Modernização do sistema brasileiro de patentes é tema do seminário online gratuito promovido pelo Licks Attorneys

Com apoio da Abinee e mediação de Liliane Roriz, encontro recebe quatro palestrantes que vão discutir os caminhos propostos pelo PL 2056/2022

Na próxima sexta-feira (11), acontece o webinar “O desenvolvimento do sistema brasileiro de patentes de invenção proposto pelo PL 2056/2022”, onde o futuro da inovação no Brasil ganhará destaque.

O evento online, com inscrições gratuitas, é promovido pelo escritório Licks Attorneys e tem o apoio da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

A moderação do encontro será feita pela presidente da Comissão Especial do 5G, Padrões Técnicos e Inovação Tecnológica da OABRJ, Liliane Roriz, que abre o encontro às 10h30.

Além disso, o evento recebe quatro painelistas, dentre eles Otto Licks, sócio do Licks Attoeneys, responsável pelo tema “Comentários ao PL 2056”, às 10h35; Jonas dos Santos, Analista Legislativo da Câmara dos Deputados, com o tema “Processo Legislativo do PL 2056”, às 10h50; Prof. Celso Albuquerque, professor doutor de Direito Constitucional e membro de Pesquisa em Propriedade Intelectual da UNIRIO, além de Procurador Regional da República, que fala sobre “O aprimoramento da eficácia e da segurança jurídica e a proteção da jurisdição nacional”, às 11h05, e Prof. Ricardo Sichel, professor de Direito da UNIRIO e do programa de Mestrado em Direito da UCAM, além de Procurador Federal aposentado do INPI, que finaliza com o tema “Os avanços para o processamento de pedidos de patente no INPI”, às 11h40.

Em seguida, a moderadora Liliane Roriz retorna para mediar o “Debate e Q&A”, às 11h40, e para encerrar o evento, às 11h55.

PL 2056/2022

As medidas sugeridas no PL buscam modernizar o sistema brasileiro de patentes, defasado em comparação aos dos países que competem com o Brasil por investimentos, após mais de um quarto de século. A eficácia na concessão de patentes, a cargo do INPI, está diretamente ligada tanto ao incremento da pesquisa e inovação no país quanto ao investimento em novas fábricas e serviços modernos ainda não disponíveis no Brasil, tanto para o mercado nacional quanto para a exportação.

Inscrições

Os interessados podem acessar o

site do evento (https://www.lickslegal.com/webinar-pl2056-nov22) para mais informações e para se inscreverem de forma gratuita.