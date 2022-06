Moderna cria vacina mais eficiente contra Ômicron: “Os estudos trazem nova perspectiva no combate à Covid-19”

Os estudos mostram que essa vacina aumenta 8 vezes as taxas de anticorpos

A ciência e a saúde têm dado boas respostas contra a pandemia da Covid-19. A Moderna, que tem portfólio clínico diversificado de vacinas e terapêuticas, já criou a própria vacina contra o coronavírus, mas agora está lançando outra no mercado que promete ser mais eficiente contra a variante Ômicron.

O foco principal da empresa tem sido a abordagem de reforço bivalente, que são “boosters” (reforços) que abordam duas linhagens virais simultaneamente



A Moderna é uma empresa de biotecnologia pioneira em terapêutica e vacinas de RNA mensageiro (mRNA), representada no Brasil pela Zodiac Produtos Farmacêuticos. Nesta quarta-feira, 8, eles anunciaram os dados clínicos sobre a vacina candidata mRNA- 1273. 214, que seria um reforço bivalente contra Covid-19, visando a variante Ômicron.

“Estamos entusiasmados em compartilhar a análise preliminar de dados sobre o mRNA- 1273. 214, que é a segunda demonstração de superioridade da nossa plataforma de reforço bivalente contra variantes de preocupação e representa uma inovação na luta contra a Covid-19”, diz Stephane Bancel, diretor executivo da Moderna



“Os estudos da vacina mRNA 1273. 214 trazem uma nova perspectiva no combate à Covid 19, sobretudo, confere uma vacina adequada a epidemiologia global. A vacina mostrou-se muito eficaz atingindo altas taxas de anticorpos neutralizantes para as cepas Ômicron e Delta. Temos a expectativa de oferecer ao mercado uma ótima opção para o reforço em paciente já vacinados previamente. Um outro ponto importante demonstrado foi o reforço realizado com 50 μg (metade da dose atual) conferindo um ótimo perfil de tolerabilidade e segurança”, comenta Thiago Barbosa, diretor da unidade de vacinas da Zodiac no Brasil.

Thiago é o responsável pela implementação das estratégias de vacinas de mRNA da Moderna em todo o território nacional



A vacina em questão apresentou um aumento de oito vezes nas taxas de anticorpos neutralizantes contra a variante. A Moderna está planejando submeter a vacina as análises e dados provisórios aos órgãos reguladores nas próximas semanas, nos Estados Unidos, para que seja permitido o uso dela como dose de reforço.