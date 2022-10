Modelo Rodrigo Cavallaro ousa no mundo fashion com looks combinando com tatuagens

Singular e marcante, Cavallaro encontrou nas tatuagens uma maneira de valorizar ainda mais a moda e inovação

O modelo Rodrigo Cavallaro vem se destacando no meio fashion com looks refinados inspirados no estilo que surgiu na cena underground das metrópoles norte-americanas. Um dos estilos favoritos de quem busca um estilo de vida alternativo, o streetwear voltou com força nos últimos anos e, especificamente no Brasil, parece ter encontrado um novo expoente.

Aliás, com grande projeção nas redes sociais, Cavallaro tem recebido diversos convites para desfilar e posar para as principais publicações de moda do País. “A minha moda reflete a minha alma. Não consigo me ver de outra forma”, diz o modelo.

O modelo Rodrigo Cavallaro vem se destacando no meio fashion com looks refinados inspirados no estilo que surgiu na cena underground das metrópoles norte-americanas

Um dos trunfos do modelo é combinar as roupas com as tatuagens pelo corpo. Dessa forma, bonés, casacos, jeans, camisetas, tênis, entre outras peças, ganham coesão, deixando algumas tatuagens à mostra. “Tento fazer do meu visual algo singular e marcante. Nada está ali por acaso, é tudo escolhido a dedo”, destaca Cavallaro.

Um dos trunfos do modelo é combinar as roupas com as tatuagens pelo corpo

Como segmento da moda, o streetwear nasceu da intersecção das culturas jovem, skate, surf, hip-hop e arte de rua. Entusiasta do estilo, Cavallaro afirma que encontrou nas tatuagens uma maneira de valorizar ainda mais o nicho no qual se sente confortável. “É como me sinto bem. As tattoos e as roupas estão vinculadas à minha personalidade”, reforça o modelo.