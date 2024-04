Modelo Maria Klaumann, capa da Vogue, se destaca em Nova York

Depois de estampar a capa da revista Vogue no Brasil, a modelo catarinense Maria Klaumann partiu para Nova York para temporada de trabalhos. Na Big Apple, a modelo brasileira já chama atenção da imprensa norte-americana.

Foto publicada no Radaronline.

Crédito: AKR Public Relations/Radar

Na coluna social do portal Radaronline, que aborda a vida de celebridades e modelos que atuam nos Estados Unidos, ela foi flagrada por um paparazzi. “A supermodelo da Lions Management Maria Klaumann foi vista saindo de uma reunião em Nova York” diz a legenda da foto.

A profissional, modelo da Mega Models no Brasil e da Lions em NY, é uma das maiores revelações do mercado de modelos, já que ela tem três anos de profissão, quando saiu de Aurora, cidade de pouco mais de 6 mil habitantes no Alto Vale, para trabalhar em São Paulo.