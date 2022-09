“Moda é se sentir bem”, declara influenciador digital Erasmo Viana

Referência em moda masculina, o influenciador conta que a profissão de modelo despertou um olhar mais sensível para se vestir



Moda é, antes de tudo, uma forma de se comunicar — premissa que Erasmo Viana leva para a profissão de influenciador digital. Com 2.1 milhões de seguidores, o baiano é referência em moda, esportes e tem bem-estar e humor como um norte na hora de compor looks – que seguem um estilo minimalista.

O influenciador conta que, por trabalhar como modelo há anos, possui um olhar mais sensível para o que veste e leva em consideração não apenas tendências, mas também como se sente com as roupas. “Estar na moda, antes de mais nada, é se sentir bem e comunicar a própria essência. Eu me classifico como uma pessoa minimalista, muito influenciado pelo meu estilo de vida ativo, relacionado aos exercícios físicos, o que também faz com que roupas esportivas façam parte do meu guarda-roupa”, pontua.



Na paleta de cores, os tons neutros são os mais escolhidos pelo influenciador, o que, segundo ele, torna o guarda-roupa mais compacto e com coerência. “As peças harmonizam entre si, o que aumenta e muito as possibilidade de combinação e faz com que eu perca menos tempo escolhendo roupas. A praticidade também fala alto nesse momento”, garante.

Simples que funciona

Para evitar que as composições fiquem simplórias, Erasmo Viana destaca que o segredo é investir em terceiras peças como jaquetas e bombers. “Os acessórios também ajudam a compor um visual mais despojado. No meu guarda-roupa, os bonés toucas, por exemplo, são peças indispensáveis para transparecer a minha vibe, assim como correntinhas e relógios”, revela.



Apesar de menos frequentes, as estampas também fazem parte do estilo de Erasmo, entretanto, ele destaca que as cores mais neutras e os desenhos mais tradicionais, como listras, são sua preferência. “O básico funciona e são detalhes que mostram a nossa sensibilidade com relação ao estilo. Ao malhar, por exemplo, uma simples meia mais despojada na altura do tornozelo já é um truque de estilo”, pontua.

Para quem quer trabalhar com redes sociais ou profissões na qual a imagem é um fator importante, Erasmo Viana destaca que uma consultoria de estilo é válida – em especial para os homens, que costumam arriscar menos na hora de se vestir. “É importante, ao menos no começo, para se conhecer, ter uma pessoa que te direcione, mas sempre respeitando a sua essência. Tem que ser orgânico, não adianta querer forçar a barra, porque no fim esse estilo artificial não se sustenta. É um processo, e o que importa, no final, é como você se sente”, diz.