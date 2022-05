MODA – As 4 peças coringas que você precisa ter nesse inverno

Essas peças são perfeitas porque costumam ser usadas no inverno todos os anos

Chega de gastar dinheiro apenas com peças tendências que vão ser usadas por três a quatro meses e depois nunca mais. Com a ajuda da consultora de imagem, Camile Stefano, selecionamos quatro peças curingas que você precisa ter no seu guarda-roupa durante o inverno e que valem cada centavo, pois você usará por muito tempo.

1 – Botas cowboy

A moda para o inverno 2022 são as botas mais estilizadas e com o bico fino, mas para comprar um item que em 2023 você não vai aposentar, a dica da stylist é: invista em botas estilo cowboy, que são o novo calçado básico. “Aquele tricô clássico que todo ano é usado com um jeans pode virar um novo look, jovem e atualizado [com a bota]”, indica Camile.

Camile afirma que as botas de cowboy são um investimento de sucesso para todos os estilos

2 – Conjuntos

Os conjuntinhos estão super altas e sempre viralizam nos vídeos de “Arrume-se Comigo” no TikTok, principalmente aqueles com tweed. Os conjuntos com calças confortáveis voltaram com tudo durante a pandemia, pois é uma forma prática de garantir um visual formal sem perder o conforto. “Neste inverno os conjuntos com três peças: calça, blusa e cardigã serão os queridinhos. Looks monocromáticos ou em tons de marrom são escolhas certeiras”, aposta.

Os conjuntos ganharam versões estilosas e voltaram com tudo neste inverno

3- Solado tratorado

Muitas mulheres adoram um salto e não o deixa de lado. Para quem é adepta deles, a dica é comprar aqueles com solas tratoradas, que são a cara do inverno e muito mais confortáveis. O nome remete aos pneus de trator, com ondulações ou “dentes” em toda a extensão. Botas, galochas e mocassins são perfeitos com esse solado. “A galocha estilo ‘açougueiro’ na cor branca com o solado tratorado será o ícone deste inverno. Ela é uma ótima opção para quem quer comprar apenas um item para renovar o armário”, recomenda a stylist.

Além de ser figurinha carimbada no closet das blogueiras de moda, Camile acha que os sapatos com solado tratorado são um investimento para quem gosta de abrilhantar as roupas com uma peça fashionista

4 – Tailleur

O tailleur, composto por casaco e saia do mesmo tecido, é uma aposta para vida, capaz de trazer um ar feminino e elegante para qualquer look. O traje ficou famoso com a alfaiataria clássica de Coco Chanel e é perfeito para o inverno, principalmente aqueles com tecidos mais grossos, como tweed. A dica é usá-los com meias calças nesse momento. “A dupla casaquinho e saia do mesmo tecido será usada na versão ‘micro’, aproveitando a combinação com as meias e botas”, afirma Camile.

Se a estação fria era até agora sinônimo de calças compridas, isso parece estar superado: a combinação da saia com meias calças foi vista no inverno da Europa e agora desembarca no Brasil