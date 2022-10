Mixed Music: Grazzy G vai do R&B ao sertanejo no single “Me Liga Não”

Artista, que faz parte da Saving LifeProdutora, disponibiliza canção nesta quarta-feira, 26 de outubro



Desde que nascemos, a sociedade vai nos moldando e tentando colocar em caixas, mas Grazzy G nunca aceitou se encaixar em uma única.

Autodidata, multi instrumentista e compositora, a artista acredita que a música é universal e que os gêneros existem para serem misturados, sendo assim, lança nesta quarta-feira, 26 de outubro, em todos aplicativos de música, a “mixed music”: “Me Liga Não”.

Criado pela Saving Lifes, produtora de Grazzy G, o conceito mixed music nada mais é do que a mistura de referências, sons, vozes, batidas e levadas. O início de “Me Liga Não” traz a potência vocal da artista em uma mistura de R&B com POP, mas seu refrão teletransporta o ouvinte diretamente para um show sertanejo com uma levada contagiante.

“Eu nasci apaixonada por música, tenho referências tão diversas que vão de Gal Costa a Marília Mendonça e de Vinícius de Moraes e Gonzaguinha a Ludmilla. Esta canção tem o objetivo de afirmar que a minha música pode ser tudo que eu quiser que seja”, explica Grazzy G. “Produzida por Rodrigo Sans, o intuito da faixa é passar uma visão para os homens e mulheres que são infiéis e o clipe dirigido por Fernando Hermínio, que já trabalhou com artistas como Atitude 67, Emicida e Rael, será uma história de realidade”, completa.

Grazzy G aprendeu a tocar violão com 7 anos e aos 13 anos saiu de casa somente com ele nas costas. Uma das maiores apostas musicais para 2023, a artista ainda pretende lançar novos singles este ano e parcerias.