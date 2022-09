Missão Web Summit Lisboa 2022 – Federação das Câmaras Portuguesas realizou webinar para uma verdadeira imersão nas terras portuguesas

Evento é um excelente local para fazer network e novos negócios

No último dia 15 de setembro, foi realizado um webinar da Missão Web Summit Lisboa 2022 para falar dos detalhes do evento que levará os brasileiros interessados para o Web Summit, uma verdadeira imersão nas terras portuguesas. E mais uma vez a Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil (FCPCB), juntamente com a Atlantic Hub e a No Gap Ventures, estão à frente da Missão.

Além de empresários e investidores interessados em saber mais detalhes sobre a Missão, o webinar contou com a participação de Armando Abreu, presidente da FCPCB; Nuno Rebelo de Sousa, presidente da Câmara Portuguesa de São Paulo; Eduardo Migliorelli, CEO da Atlantic Hub e o convidado especial do encontro foi Arthur Pereira, VP da Country Manager Web Summit.

Armando Abreu, presidente da FCPCB

“O evento é um excelente local para fazer network e novos negócios. Uma novidade que posso partilhar é que o número de participantes e empresas será superior ao do ano passado. Fizemos um investimento extraordinário e portanto, para aqueles que vão com o objetivo de conhecer empresas, terão muito mais oportunidades. Ano após ano tem sido um grande sucesso”, afirma Arthur.

Os participantes do Web Summit poderão obter mais informações sobre o APP no link Link. O aplicativo será disponibilizado para todas as pessoas ou empresas que participarão do evento, desde presidentes da república a startups. E na ferramenta será possível planejar sua agenda, para não perder uma palestra essencial, e conectar-se com outros participantes do Web Summit antes, durante e depois do evento.

Novidade

Missão Web Summit Lisboa 2022

Em 2023 será realizado o Web Summit Rio de Janeiro, que será na Barra da Tijuca, e acontecerá de 1 a 4 de maio. “Os eventos são semelhantes aos demais já realizados e focados em inovação e tecnologia e os interessados em participar dos eventos em Lisboa e no Rio vão por razões diferentes. Em termos econômicos, seja o evento em Lisboa ou no Brasil, eles são de extrema relevância e um não cancela o outro de maneira nenhuma”, explica Arthur.

Para mais informações sobre a Missão Web Summit 2022 acesse o Link https://www.missaowebsummit.com.br/