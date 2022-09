Miss Universo Brasil 2022 desembarca em NYC para participar de evento na ONU: “Realização de um sonho de criança”

A capixaba Mia Mamede chegou na cidade americana nesta terça-feira (06) para cumprir uma agenda extensa de compromissos

A Miss Brasil Universo 2022 Mia Mamede desembarcou nesta terça-feira (5) em Nova York. A modelo que já morou na cidade, volta a cidade americana dessa vez como a representante do seu país para cumprir uma agenda de compromissos, entre eles, a participação em um evento na ONU (Organização das Nações Unidas).

Ela comentou que esse momento é uma realização de um sonho de criança e celebrou a oportunidade de representar o país nessa data.

“Estou muito feliz por poder realizar um sonho de criança: participar de um evento oficial da ONU! Ainda mais numa data tão especial, comemorando o bicentenário da independência do Brasil. Apesar de ter morado em NY por muitos anos, essa ida está com um gostinho novo e uma emoção que transborda! Aliás, é a primeira vez que vou representar o meu país internacionalmente”, contou a Miss Brasil que fala é poliglota e morou no exterior durante anos.

Após esse compromisso, Mia continuará na cidade para participar da Semana de Moda de Nova Iorque e ela falou sobre a expectativa.

"NYFW é um evento que promete muitas inspirações! Estou animadíssima para acompanhar os desfiles e a moda que toma conta das ruas Nova Iorque