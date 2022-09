Miséria assusta nas principais capitais do país

A desnutrição é mais grave em período de crise econômica e de acordo com pesquisadores do Mackenzie, a fome é uma questão que foge à esfera simplesmente financeira

Especialistas do Mackenzie analisam quais atitudes, dos pontos de vista econômico e social, podem ser tomadas para reverter o cenário de inflação dos alimentos.

Ampliar a produtividade do setor agropecuário e a implementação de programas para acesso à alimentação são algumas das alternativas para combater a desnutrição.

Dr. Paulo Dutra Costantin

O caso é grave e preocupa, pois o impacto que o aumento dos alimentos causa na sociedade brasileira. é a desnutrição, especialmente de crianças, e a instabilidade social são as principais consequências, conforme alerta o professor de Relações Internacionais na Faculdade Presbiteriana Mackenzie Brasília (FPMB), Eduardo Fayet.

A dificuldade de acesso à alimentos adequados das pessoas de baixa renda está cada vez mais presente. O fato é verificado no Brasil, mas também é um fenômeno mundial com o aumento expressivo nos grãos, como cereais e trigo, de 17% entre fevereiro e junho, conforme dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

Fayet diz que o objetivo é conter as instabilidades econômica, social e política. “Muitas guerras e conflitos demonstraram para o mundo a importância de estruturar e atuar de forma estratégica, mas muitos países, em especial os em desenvolvimento e subdesenvolvidos, têm tido muita dificuldade interna de implementar políticas públicas estruturantes para gerar a estabilidade necessária”, explica.

Fome e desnutrição geradas pela crise econômica no País – Foto: Arquivo/Agência Brasil

A insegurança alimentar tende a atingir com mais severidade os países com grande concentração de renda, como é o caso brasileiro. Isto é o que pensa o professor Paulo Dutra, economista da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). “Apesar de sermos fornecedores de proteína vegetal e animal para todo o mundo, temos uma parte considerável da nossa população, cerca de 15%, que está em situação de desnutrição e insegurança alimentar”.

As medidas a serem tomadas para reverter o cenário atual levam tempo. Para Dutra, uma solução a curto prazo seria recorrer aos estoques alimentícios emergenciais para atender a demanda, assim os preços não seriam inflacionados, mas esta seria uma alternativa para crises futuras, tendo em vista que na atual, não há esse recurso disponível nos países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eduardo Fayet

A economia está diretamente relacionada com todas essas questões, seja para promover a produtividade do setor agropecuário, criando incentivos e mecanismos nos países para que a produção seja mais eficaz. Para Dutra, uma opção viável neste cenário seria utilizar uma quantia menor de insumos a fim de reduzir os custos e ampliar a produção. “Conhecemos as possibilidades existentes e temos instrumentos econômicos para amenizar a situação da desnutrição, mas dependemos de outros agentes políticos. Esse é o grande problema”, afirma.