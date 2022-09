Miscigenação do Brasil é inspiração para vestidos de noiva de estilista Ivana Beaumont

Sucesso na Europa, Beaumont valoriza a brasilidade do país de origem

O povo brasileiro é resultado da miscigenação de vários povos. Os indígenas, os portugueses e os africanos são os principais grupos que compõem nosso país. Com tanta diversidade, até mesmo ecológico, o Brasil inspira a estilista Ivana Beaumont a criar roupas para as noivas com texturas, cores e formas que representam a biodiversidade.

A estilista escolheu rendas e movimentos dos tecidos que transmitem a variação do clima do país (Foto: Leonardo Queiroz)

A estilista escolheu rendas e movimentos dos tecidos que transmitem a variação do clima do país. “Têm ares de resort e são pensadas para transitar com fluidez entre a praia e ambientes sofisticados. Apesar de serem vestidos de noivas, as roupas são bem leves e mostram os braços e o colo das mulheres. A transparência, que é super tendência, não poderia ficar de fora”. As estampas são desenvolvidas a mão por Ivana.

O intuito, segundo Ivana, “é valorizar e enaltecer todos os encantos que compõem sua diversidade e pluralidade de ecossistemas, trazendo o natural e o luxo dos vestidos para compor este cenário deslumbrante. Os vestidos acompanham o corpo feminino em todas as suas formas, valorizando a beleza natural da mulher”.

O Brasil inspira a estilista Ivana Beaumont a criar roupas para as noivas com texturas, cores e formas que representam a biodiversidade (Foto: Leonardo Queiroz)

Foram escolhidas duas modelos, uma de pele branca e outra modelo de origem indígena para fotografarem o editorial na Ilha do Marajó (PA). “Fomos por esse caminho e trouxemos muita brasilidade, com muito luxo dos vestidos de noiva com cortes e rendas francesas usadas no editorial e fotografados pelo fotógrafo internacional Leonardo Queiroz”, completa.

O local escolhido é conhecido por possuir em seu arquipélago mais de 600 mil búfalos domesticados. São eles que sustentam a economia da ilha, desde o fornecimento de leite à atração turística.