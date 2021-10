Mion se assusta com aparência de Ricky Martin e atriz Mari Belém esclarece ao apresentador

O astro afirmou que teve uma reação alérgica

Nesta semana o público se assustou com o rosto de Ricky Martins durante uma entrevista que o astro concedeu à imprensa. Quem também se assustou foi Marcos Mion, que comentou sobre isso no Twitter, mas recebeu esclarecimentos de Mariana Belém sobre o que houve com o cantor.

Ricky afirmou que tem diversos procedimentos estéticos, como botox, mas que a aparência estava diferente por conta de uma alergia



Nas imagens divulgadas da entrevista, Ricky aparece com o rosto bastante inchado. Mion usou as redes sociais para falar sobre o assunto e imaginou que o cantor tinha feito algum procedimento estético.



A atriz esclareceu o ocorrido à Mion

“Acabei de ver uma foto do Ricky Martin com (des)harmonização facial. Que triste, um dos homens mais bonitos de todos os tempos. As pessoas precisam aprender a simplesmente envelhecer e entender que isso é lindo. Faz parte do nosso processo e ponto final”, escreveu o apresentador.

Mion sempre teve orgulho dos cabelos brancos



A atriz Mari Belém também soube do ocorrido, mas descobriu nas redes sociais de Ricky o que tinha acontecido. O astro contou que teve uma reação alérgica, mas não quis desmarcar a entrevista. “Era reação alérgica, tadico. Já podemos voltar a respirar”, escreveu a atriz ao Mion.

Mari Belém se assustou e foi conferir o que havia acontecido com o rosto do astro



Para esclarecer de vez o que aconteceu, Mariana ainda postou o link do Instagram de Ricky e completou: “Seguimos em paz (risos)”, escreveu sobre perceber que o ator não estava com aquela aparência porque queria.