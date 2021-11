Milhas são usadas como oportunidades de mais viagens e até renda extra

Norton Milhas tem a missão de ajudar as pessoas através da Educação Financeira em Milhas e Cartões de Crédito

Se as pessoas já adoravam viajar, com o isolamento social esse desejo cresceu ainda mais. A oportunidade de conhecer novas culturas, lugares e pessoas é atrativo, mas pode sair caro. É por isso que mais de 300 mil pessoas buscam a ajuda de Norton Milhas, o especialista em milhas na internet.

Apaixonado por viagens e já tendo mais de 90 países carimbados no passaporte, Norton Reveno é o especialista por trás de um dos perfis mais bombados da internet sobre milhas. Ele começou a aprender mais sobre esse tipo de “moeda” durante uma viagem em 2015. “Entendi que milhas não são brindes, e sim que são iguais a dinheiro quando estava em uma viagem pela Geórgia, país da região do Cáucaso”, relembra.

A dica de Norton para quem ainda não começou a juntar milhas é: não ter medo do cartão de crédito

Em 2019, Norton decidiu compartilhar o conhecimento que tinha com alguns amigos mais próximos. As pessoas começaram a gostar e logo o especialista começou a divulgar as dicas nas redes sociais para um número de pessoas cada dia maior.

“Comecei fazendo vídeos no meu Instagram para os amigos que me seguiam. Lembro que na época eu tinha um pouco de receio de colocar a ‘cara à tapa’ na frente das câmeras, mas tudo tem que ter um começo. Como eu também já tinha viajado dezenas de países com esse conhecimento, recebi um feedback muito bom”.

A dica de Norton para quem ainda não começou a juntar milhas é: não ter medo do cartão de crédito. “Existem cartões sem anuidade e que dão pontos, milhas ou cashback de forma que você não paga nada e só ganha. Você também não se perde porque consegue ver no celular quanto tem na conta e o valor da fatura. Aliás, nunca atrase o pagamento e aproveite para viajar mais com esses pontos e milhas gerados ou então venda e coloque uma grana no bolso”, sugere o especialista.

Percebendo o grande número de pessoas que ainda têm dúvidas sobre o mundo das milhas, Norton tem a missão de levar educação financeira em milhas e cartões de crédito para o maior número de pessoas, no intuito de ajudá-las a viajar mais e ganhar uma renda extra. Com isso, ele criou o Programa Milhas Lucrativas.

“A partir dos gastos que você já possui, vou te ensinar a extrair uma parte de volta sem precisar gastar a mais por isso. A segunda parte é, com base no seu limite de crédito (e isso eu ensino a aumentar), você vai aprender a comprar milhas baratas e vender por um preço maior, auferindo um lucro de na média R$ 1 mil para cada R$5 mil de limite que você tiver, quando executado em uma boa promoção de milhas”.

O que pode parecer algo inacreditável está virando a realidade para vários brasileiros que participam do programa de Norton, tanto é que há uma lista de espera para que novos participantes entrem no programa.