Mileide Mihaile revela look para grande final de A Fazenda: “Simples e sofisticado”

Stylist Luiz Plínio comenta sobre a escolha e confecção do look que marca o grande encerramento do programa

Mileide Mihaide foi um dos grandes nomes do reality ‘’A Fazenda 13’’, que se encerra nesta quinta-feira (16/12) com a grande final do programa. A empresária e digital influenciar guardou toda sua sensualidade para o look com curadoria do stylist sergipano Luiz Plínio.

“Quis encerrar o ciclo de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo sofisticada. É uma combinação difícil, mas acho que esse look sintetizou tudo que eu buscava. O vinil tem um aspecto de couro que lembra muito o rural, além do preto que é uma cor elegante e forte, características que levei comigo ao longo de toda essa caminhada. Acho que será uma noite divina, o fim de um ciclo delicioso e queria estar vestida de acordo”, conta a maranhense.

Luiz, conta mais um pouco sobre a escolha do visual: “Ela foi bem específica quanto a não querer nada muito chamativo e colorido. Quando ela viu o conjunto foi amor à primeira vista. Acredito que os acessórios deram o toque final. Mileide é uma pessoa com uma presença fashion muito imponente, é bastante prazeroso e proveitoso colaborar com alguém com uma ideia em mente e que ao mesmo tempo segue nossas orientações e vamos somando. O resultado final ficou impecável”.