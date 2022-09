Milagre do emagrecimento? Dr. Bernardo Guimarâes fala sobre os benefícios do Ozempic no tratamento da perda de medidas

O especialista explica a causa do “efeito secativo”, o Ozempic passou a ser indicado “off label” (fora da bula) por médicos ou, até mesmo, ser usado sem acompanhamento profissional

Embora seja o objetivo de muitas pessoas, seja por motivos estéticos ou de saúde, perder peso e ficar em forma pode não ser a tarefa mais fácil. Alcançar e manter a perda de peso é dificultado por muitos fatores, incluindo mudanças no metabolismo devido a idade e mudanças hormonais que favorecem o ganho de peso. Por isso, cada vez mais a medicina busca auxiliar o processo com o desenvolvimento e pesquisa de medicamentos anti- obesidade de longo prazo para manutenção da perda de peso.



Segundo o Dr. Bernardo Guimarães, especialista em nutrologia e vida saudável, hoje existem boas opções farmacológicas para o tratamento da obesidade, eficazes na redução de peso. “A obesidade já ha algum tempo é considerada uma questão mundial de saúde pública do século XXI. Pesquisas têm mostrado que o quadro é preocupante, uma vez que as consequências da obesidade podem interferir diretamente na qualidade de vida da população. Infelizmente, em alguns casos, a mudança no estilo de vida por meio da intervenção dietética e aumento de atividade física é ineficaz. Neste cenário, o tratamento farmacológico torna-se eficaz no combate a obesidade e a medicina tem feito grandes avanços nesse sentido.”

De acordo com dados do IBGE, no Brasil o percentual de pessoas obesas em idade adulta passou de 12,2%, em 2003, para 26,8% em 2019. No mesmo período, a proporção da população adulta com excesso de peso passou de 43,3% para 61,7%, representando quase dois terços dos brasileiros. Isto significa que, atualmente uma em cada quatro pessoas acima de vinte anos é obeso, e mais da metade da população apresenta condições de sobrepeso.

O Dr. Bernardo Guimaraes aponta que determinados medicamentos, chamados off-label, usado para se referir a medicamentos que foram desenvolvidos para uma indicação terapêutica que não consta em bula, tem mostrado bons resultados no combate a obesidade. “Tem se observado que medicamentos de ação periférica têm uma melhor aceitação, melhores resultados terapêuticos e menores efeitos colaterais, como os análogos do GLP-1 a semaglutida, desenvolvida a princípio para diabetes mellitus tipo 2, podendo ser usada a longo prazo, ou até mesmo de forma contínua. A Semaglutida combinada com dieta e exercícios físicos, não havendo eventos inesperados de segurança, com múltiplos benefícios como a manutenção do peso perdido, melhorias em eventos cardíacos e diminuição da pressão arterial sistólica. A perda de peso acontece principalmente por redução da ingestão de energia pela supressão do apetite e aumento da saciedade. Entre eles, destaca-se o ozempic”, ressalta.

Resultados

O especialista pondera os principais benefícios do uso do ozempic observados em laboratório e com os pacientes. “O uso continuado desse medicamento, sob prescrição médica, tem o potencial farmacológico de induzir a perda de peso em até 30% e garantir a manutenção do peso perdido, a semaglutida torna-se a medicação com maior eficiência terapêutica para o tratamento da obesidade. É importante ver a evolução clínica mais próxima da cirúrgica, pois, visualiza-se melhores e mais eficazes tratamentos na luta contra a obesidade e excesso de peso”, conclui.