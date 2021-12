Michele Pin participa de caminhada pelo fim da violência contra a mulher

A organização do evento foi do grupo Mulheres do Brasil que movimentou 40 cidades brasileiros e no mundo

A escritora e ativista Michele Pin esteve na Caminhada Pelo Fim da Violência Contra Mulheres e Meninas no último domingo, 5, no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo Mulheres do Brasil (@grupomulheresdobrasil)