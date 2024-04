Michel Maggi, especialista em tontura explica sobre a importância do Dia Nacional da Tontura

Na correria do dia a dia, é fácil ignorar os sinais que nosso corpo nos envia, especialmente quando se trata de algo tão comum quanto a tontura. No entanto, por trás desse sintoma aparentemente comum, reside um universo complexo de possíveis causas e consequências graves. É por isso que a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORLCCF) escolheu o dia 22 de abril como o Dia Nacional da Tontura, uma data dedicada a conscientizar a população sobre a importância do correto diagnóstico e tratamento desse sintoma.

Michel Maggi, fundador da franquia Meu Labirinto

A tontura, como nos explica o fisioterapeuta Michel Maggi, fundador da franquia Meu Labirinto, não é uma condição em si, mas sim um sintoma que pode indicar uma ampla gama de problemas de saúde. Com mais de duas décadas de experiência no campo da fisioterapia e um profundo conhecimento sobre os desafios associados à tontura, o especialista vai esclarecer sobre mitos que cercam a tontura, suas implicações sérias e muitas vezes negligenciadas, e a importância de procurar ajuda profissional para lidar com esse sintoma.

No Dia Nacional da Tontura, especialista explica sobre condição

Por que a ABORLCCF escolheu o dia 22 de abril como o Dia Nacional da Tontura e qual é o objetivo por trás dessa iniciativa?

Michel Maggi – A Associação Brasileira de Otorrino, escolheu esse dia para ter uma data para chamar a atenção das pessoas com relação ao sintoma de tontura. O quão importante e a quantidade de pessoas que sofrem de tontura e, por isso, a Associação resolveu criar esse dia para chamar a atenção, que é uma forma de conscientização.

Como você definiria a tontura e por que é importante reconhecê-la como um sintoma e não uma condição em si?

A tontura é um alerta, um sinal de que alguma coisa no organismo não está bem, é como se fosse uma febre. A tontura, a maioria das vezes – 80 a 90% das vezes – é em função do labirinto.

Quais são as principais doenças ou condições médicas associadas à tontura que as pessoas devem estar cientes?

Michel Maggi – É importante reconhecer a tontura como um sintoma, porque é como se fosse uma febre. Então precisa saber o que está acontecendo, porque ela é um sinal de alerta. A partir do momento que a tem esse sinal de alerta, é preciso procurar uma investigação para saber o que está acontecendo com o organismo.

Entre as principais doenças associadas à tontura, nós temos a Vertigem Posicional Paroxística Benigna – VPPB, que é aquela vertigem quando tudo roda quando sai da cama. Então as pessoas confundem muito labirintite e tontura e com isso, a principal queixa, a principal disfunção vestibular que tem esse tipo de sintoma é essa Vertigem Posicional, que é aquela que ocorre quando a pessoa sai da cama e sente que roda tudo.

Quais são as consequências potencialmente graves da tontura, especialmente para os idosos?

Michel Maggi – As consequências potencialmente graves da tontura, especialmente para os idosos, são justamente as quedas, tanto é que a campanha deste ano da Associação Brasileira de Otorrino é justamente equilíbrio para os idosos, porque o idoso que tem tontura tem muito mais risco de queda.

Com até 30% da população mundial sofrendo de tontura, por que ainda existem tantos mitos em torno dessa condição?

Michel Maggi – Não é que existam mitos, existe um negócio chamado prevenção e no Brasil as pessoas não estão acostumadas à prevenção. E a prevenção de queda eu gosto de comparar quando nós começamos a ter a campanha para uso de cinto de segurança. Quantos milhões de pessoas sobreviveram e evitaram danos graves usando o cinto de segurança?

Claro, existe a questão da legislação, da multa, mas um idoso que cuida do seu equilíbrio, que trata sua tontura e tem uma diminuição dos riscos de queda em casa, retirando os tapetes, usando sapato adequado, evitando piso molhado, tudo isso vai aumentar muito ainda a segurança e o equilíbrio em casa.

Qual é o papel do fisioterapeuta no diagnóstico e tratamento da tontura e por que é importante procurar esse especialista especificamente?

Michel Maggi – O papel do fisioterapeuta é fazer um diagnóstico funcional. O que é isso? O diagnóstico funcional cabe exatamente para entender como é que está essa função do labirinto e a função dos seus sistemas de equilíbrio e de locomoção, porque é dentro desses sistemas que vai fazer com que a pessoa consiga ficar em pé parado ou em movimento mantendo seu equilíbrio. Então, no nosso caso, nós identificamos a função vestibular presente ou em déficit, e ainda, propomos um tratamento adequado baseado em exercícios personalizados.

Como a tontura afeta a qualidade de vida e a produtividade no trabalho das pessoas que a experimentam?

Michel Maggi – A tontura afeta a qualidade de vida e a produtividade no trabalho na medida que as pessoas diminuem a sua produtividade ou faltam um trabalho, quando elas começam a evitar atividades que elas conseguiriam fazer. Então a pessoa não vai trabalhar ou ela não vai mais no mercado sozinha. Então tudo isso em função desse sintoma chamado tontura que deve ser investigado, porque pode ser desde ur ma doença mais simples até uma doença mais grave.

Existem medidas preventivas que as pessoas podem tomar para reduzir o risco de desenvolver tontura?

Michel Maggi – As medidas preventivas para que as pessoas possam tomar para reduzir o risco de desenvolver tontura são basicamente aquelas medidas conhecidas. Evitar o excesso de café, evitar muitos, muito doce, muito chocolate, evitar um jejum prolongado porque as pessoas ficam muito tempo sem comer, ter sempre os seus exames clínicos em dia, monitorar a glicemia, monitorar a tireoide, praticar atividade física, ou seja, fazer caminhadas ao ar livre, isso eu acho extremamente importante, e também, ter uma boa noite de sono, porque o cérebro precisa também descansar.

Quais são os sinais de alerta que indicam que a tontura pode ser um sintoma de uma condição médica mais grave, como câncer ou doença neurodegenerativa?

Michel Maggi – Eu penso que toda tontura deve ser investigada, porque toda tontura ela tem alguma causa. A tontura é um sintoma e precisa saber exatamente a causa da tontura. A causa da tontura ela pode ser, por exemplo, uma glicemia alta, que teoricamente é uma coisa mais simples de resolver, mas pode ser uma condição mais grave, por exemplo, um câncer ou alguma outra doença neurodegenerativa. Então, toda tontura deve ser investigada.

Como a conscientização sobre a tontura pode ser aumentada entre a população em geral e os profissionais de saúde?

Michel Maggi – A conscientização vai justamente no sentido de ter isso que nós estamos fazendo: os veículos de comunicação são extremamente importantes, a mídia de forma geral precisa discutir sobre o assunto, para que alcancem mais pessoas. Desta forma, mais pessoas vão entender que a tontura é um assunto sério, mais idosos poderão ser orientados, os números de quedas vão cair consideravelmente, com isso, eles poderão viver mais e ter menos condições de doenças só em função da conscientização, em função de informação.