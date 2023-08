Micaela Góes: da organização residencial à transformação empresarial, revelando o poder da organização no Escolar Office Brasil 2023

Conheça a trajetória da apresentadora e sua influência na transformação do setor de organização no Brasil

A terceira edição do Escolar Office Brasil, realizada no Expo Center Norte, trouxe uma presença ilustre para debater sobre o crescente setor de organização pessoal e profissional no país. Micaela Góes, renomada apresentadora do canal GNT, personal organizer de destaque e sócia-fundadora de “A Casa com Vida”, compartilhou suas experiências e insights sobre a evolução desse mercado em uma palestra cativante.

Micaela Góes, cuja trajetória teve início como organizadora de residências, traçou sua jornada até o presente, destacando o papel pioneiro que desempenhou na construção do mercado de organização no Brasil. Ela revelou como sua paixão pela organização a levou a trabalhar com clientes de destaque, como a atriz Camila Pitanga, e como essa experiência a impulsionou a criar o programa “Santo Ajuda”, no GNT. A apresentadora enfatizou como suas ações contribuíram para a criação de oportunidades para outros profissionais do setor.

Micaela Góes compartilha história de sucesso

Durante a conversa, Micaela ressaltou a transformação dos papéis tradicionais das mulheres na sociedade. Ela observou como as mulheres estão evoluindo de cuidadoras domésticas para gestoras de uma “empresa” chamada casa, com diversos departamentos que podem ser compartilhados para otimizar a rotina familiar. Essa abordagem mais empresarial reflete a necessidade de agilidade e eficiência no cotidiano moderno.

Micaela Góes revela segredos do sucesso na organização pessoal e profissional no Escolar Office Brasil 2023

Micaela também apresentou dados impressionantes sobre a ascensão do mercado de organização no Brasil, comparando-o com os bilhões de dólares movimentados nos Estados Unidos. Ela destacou a importância das papelarias como parceiras nessa jornada, fornecendo recursos como planners, listas e agendas. Além disso, ressaltou a relevância dos workshops ministrados por profissionais do setor, que auxiliam os clientes na construção de hábitos organizacionais saudáveis.

Micaela Góes, com sua história e experiência, trouxe uma nova perspectiva sobre organização pessoal e profissional no Escolar Office Brasil 2023. Seu discurso inspirador ressoou entre os participantes, incentivando-os a adotar práticas organizacionais mais eficazes em suas vidas e negócios. Sua jornada, desde as raízes até o impacto atual, reafirma a importância de abrir portas para novas oportunidades em um mercado em constante evolução.

SERVIÇO

ESCOLAR OFFICE BRASIL 2023

Quando: 09 de agosto de 2023.

Horários: das 11h às 18h.

Local: Expo Center Norte.

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme. São Paulo, SP.