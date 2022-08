Miami Spice retorna com o melhor das paisagens e culinária da Grande Miami e de Miami Beach

O programa deste ano, que será realizado até 30 de setembro, é patrocinado pela Peroni Italia, Whole Foods Market, Woodford Reserve, Tequila Herradura e Caviar

Até o dia 30 de setembro acontece o Miami Spice Restaurant Months, um programa que apresenta as melhores opções da culinária da Grande Miami e de Miami Beach,no qual visitantes e moradores da cidade podem desfrutar de menus com preços fixos com preços especiais.

Full Bloom – Gourmet Vegan Cuisine

O programa deste ano é patrocinado pela Peroni Italia, Whole Foods Market, Woodford Reserve, Tequila Herradura e Caviar. O Miami Spice convida os nativos e visitantes a desfrutarem de um menu com preço fixo, com refeições de três tempos por USD$28 para almoço/brunch e, a novidade deste ano: opções a USD$45 ou USD$60 no jantar.

Dos locais favoritos às joias escondidas, há mais de 200 restaurantes participantes, localizados em mais de 20 bairros da Grande Miami e Miami Beach. Há uma enorme quantidade de oportunidades para explorar o vibrante cenário alimentar do destino. Seja à procura de um sushi em South Beach, uma autêntica comida italiana em Coral Gables, um retrô cubano em Little Havana, cozinha mexicana em Wynwood, comfort food sulista em Historic Overtown, ou tapas em Doral, há opções para todos.

Red Rooster Overtown

“Nos últimos 21 anos, estabelecemos parcerias com a Grande Miami e os restaurantes mais notáveis de Miami Beach para mostrar as influências multiculturais do nosso destino culinário de classe mundial a preços reduzidos através do Miami Spice”, disse David Whitaker, Presidente & CEO do GMCVB. “O programa continua evoluindo com a introdução de opções de menus de alta qualidade com 19 dos nossos restaurantes atualmente reconhecidos pelo Guia Michelin e novas experiências culinárias de mais de 35 novos restaurantes inaugurados ou participando do Miami Spice pela primeira vez”.

O melhor das paisagens e culinária de Miami

Para mais informações sobre menus específicos, visite Miami Temptations. https://www.MiamiTemptations.com

Confira os participantes aqui