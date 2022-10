Mia Civita aposta em elementos inspirados na natureza para compor suas telas e é destaque nos salões internacionais

Brasileira já expôs suas obras em diversos países e estará presente no lançamento da Galeria Azur Miami, na Flórida (EUA), próxima quinta-feira (20)

Mia Civita é uma grata surpresa para a arte contemporânea. Natural de São Paulo, a artista se mudou para os Estados Unidos aos 18 anos para seguir seus estudos universitários em Biologia Marinha, curso que deixou após dois anos para se dedicar exclusivamente ao seu lado artístico e criativo.

A brasileira mora nos EUA desde os 18 anos e já expôs em importantes galerias internacionais

Atualmente morando em Miami, na Flórida, Mia está prestes a se graduar na conceituada Florida International University, como bacharel em Arte e História da Arte. Entrando no cenário de maneira recente, a brasileira já chama atenção pelo estilo e pela presença em algumas exposições espalhadas pelo mundo.

Entre elas, estão “PLASTICITY”, na Galeria Azur, em Madrid, na Espanha (março de 2022); “OPENING SHOW”, na Galeria Azur, em Berlin, na Alemanha (agosto de 2022); a “NUOVI MONDI”, na Rossocinabro Gallery, em Roma, na Itália (setembro de 2022); “EDGES NY”, na Galeria Azur, em Nova York, nos EUA (outubro de 2022) e “OPENING SHOW”, na Galeria Azur, em Miami, nos EUA (outubro de 2022).

“Com mais de 12 anos de experiência no mercado global de arte moderna e contemporânea, a Galeria Azur procura promover artistas emergentes e consagrados, no âmbito das narrativas históricas da arte. Por meio de exposições individuais e coletivas, a galeria oferece um espaço dinâmico para seu público e artistas, com base no objetivo da galeria de inspirar a progressão artística e a interação cultural”, explica o site da galeria.

“Eu tento explorar e criar quadros abstratos e orgânicos usando uma variedade de materiais”, explica a artista, que se inspira na natureza para compor suas obras

Apesar de não ter seguido o caminho da Biologia Marinha, Civita agrega elementos inspirados nesta área e na natureza em suas pinturas. “Eu tento explorar e criar quadros abstratos e orgânicos usando uma variedade de materiais, incluindo tintas acrílicas, pastas modeladoras, e gesso, com o intuito de produzir obras com várias camadas e texturas”, diz a artista.

Segundo Mia, a decisão pela arte não-figurativa veio pela sua admiração pela subjetividade que pertence à mesma. “Eu espero que cada pessoa veja e interprete minha arte de sua própria maneira, tendo uma experiência única – somente dela. Eu quero que a minha comunicação com o público seja através do espaço que ele tem para ver e compreender minha arte com total liberdade, independente do meu próprio pensamento ao tocar o pincel na tela”.

Suas obras

Entre seus quadros, estão “Cartina”, feito em folhas de acrílico, gesso e ouro sobre tela; “Invasion I”, em acrílico, gesso e cobre sobre tela; “Fiamme”, em acrílico sobre tela; “Synapses”, acrílica sobre tela; “Order of Chaos”, em folhas de acrílico, gesso e ouro sobre tela; “Abismo”, em acrílico sobre tela; “Vento”, em folhas de acrílico e cobre sobre tela; “Invasion III”, em folhas de acrílico e prata sobre tela, dentre muitas outras.

Próxima quinta-feira (20) Mia participa da inauguração da Galeria Azur Miami (EUA), onde irá expor suas telas

Exposição Galeria Azur (Miami)

Na próxima quinta-feira (20), acontece a inauguração da Galeria Azur, entre 18h e 20h, em Miami, na Flórida. O evento reúne mais de 40 artistas, entre eles Mia Civita, que irão expor suas obras e comercializá-las.

