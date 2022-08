Mezanino da Torre de TV apresenta novo brunch, happy hour e degustação de vinhos

Apresentado pelo BRB – Banco de Brasília, o gastrobar está repleto de ações para aproveitar o mês de agosto com a melhor vista de Brasília. Descontos em drinques, “open wine” e até opção vegana de café da manhã estão entre as novidades

Para os apreciadores de um bom drink e o melhor da gastronomia, o mês de agosto no Mezanino Gastrobar, localizado no rooftop da Torre de TV, é um desses points para quem não espera o fim de semana para celebrar.

Drinque “Morena Tropicana” (Crédito: Mezanino/Divulgação)

A casa lançou um happy hour que promete animar os fins de tarde com a vista mais bonita de Brasília. No pacote está incluído a “Terça do Vinho”, em novo formato e também um novo brunch exclusivo para os domingos, incluindo opções veganas.

Um dos rótulos de vinho servidos no Mezanino Gastrobar (Crédito: Noelle Marques)



A hora feliz

O famoso happy hour do Mezanino Gastrobar, vai de terça a quinta-feira, com descontos bastante atrativos. Nesses dias, o HH funciona de 17h às 20h, com desconto de 30% em todos os drinques da casa, além de 50% off nas cervejas Beck’s.



Outro atrativo do happy hour é a isenção da taxa de manutenção de R$ 15 que é cobrada na entrada do espaço. Para ganhar o desconto, basta seguir o perfil do Mezanino no Instagram (@meza.nino) e apresentar um printscreen da postagem sobre o Happy Hour.

Croissant Romeu e Julieta, do Brunch Mezanino (Crédito: Mezanino/Divulgação)

Vinho na terça-feira

A “Terça do Vinho”, já tradicional na casa, ganhou uma repaginada para esquentar as noites de inverno. Agora, entre as 19h30 e as 22h das terças-feiras, o gastrobar oferece um “open wine” com dois rótulos de vinhos Del Maipo escolhidos na semana pelo sommelier da casa. Além disso, a partir das 19h30 das terças, os demais rótulos da casa ganham 20% de desconto.



Na Terça do Vinho, para ganhar a isenção dos R$ 15 cobrados na entrada (taxa de manutenção), as regras são as mesmas do HH: seguir @meza.nino no Instagram e apresentar um print da postagem sobre a ação.

Brunch Mezanino

Como se a vista em 360º de Brasília não fosse suficiente, o brunch do Mezanino servido aos domingos é uma ótima opção para revigorar os ânimos após o fim de semana. O menu funciona das 9h às 14h, com opções de pães e bolos feitos na casa, pão de queijo caseiro e croissants artesanais. O preço do combo varia de acordo com o acompanhamento principal escolhido. Além disso, o gastrobar criou um combo totalmente vegano.

O combo Brunch Mezanino inclui uma opção de pão de queijo, croissant ou torrada recheada, um café espresso 3 Corações, um suco natural com a fruta do dia e uma fatia do bolo do dia. O combo com o Toast da Casa (torrada recheada com ricota da casa, presunto cru, tomate confit, pesto de rúcula em redução de aceto balsâmico com parmesão e limão), por exemplo, sai por R$ 54. Com um valor a mais, o suco pode ser substituído por soda italiana (+ R$ 5) ou as opções alcoólicas mimosa (+ R$ 15) e Bloody Mary (+ R$ 22).

Drinque “Mimosa” (Crédito: Mezanino/Divulgação)



O combo vegano (preço fixo de R$ 51), por sua vez, inclui o suco, o café, duas frutas do dia, uma fatia do bolo vegano do dia e, como acompanhamentos principais, um sanduíche na alface com cogumelos, tomate confit e aioli de leite de castanha-do-Pará, ou uma fatia de torta de abobrinha.

Serviço:

Mezanino Gastrobar

Onde: rooftop da Torre de TV, Eixo Monumental, Brasília

Funcionamento: terça-feira a domingo

Mais informações e horários: @meza.nino ou (61) 99167-7812

Observação: o Mezanino atende com ou sem reservas. Para consultar a disponibilidade de mesas, basta ligar ou enviar uma mensagem no WhatsApp do número indicado acima. Reservas de até 8 pessoas por mesa, com tolerância de espera de no máximo 10 minutos.