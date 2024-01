Metas para 2024: Psiquiatra orienta sobre cuidados com a saúde mental

Você já definiu suas metas para 2024? Com a chegada do novo ano, muitas pessoas se propõem a cuidar mais da saúde mental, reconhecendo-a como uma prioridade fundamental. Nesse contexto, o Dr. Gabriel Okuda, psiquiatra renomado do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, compartilha valiosas dicas para definir metas alcançáveis e preservar o bem-estar psicológico.

Segundo o especialista, a elaboração de um plano de ação é crucial para transformar objetivos em realidade. Organizar as metas em categorias específicas, como família, amizade, saúde física, saúde mental, estudo e trabalho, pode facilitar a visualização e o acompanhamento ao longo do ano. Dr. Okuda sugere até mesmo manter a lista em um local visível, como na geladeira, para reforçar o comprometimento com as propostas.

Em situações de fracasso, o psiquiatra enfatiza a importância de respirar fundo, fazer pausas e buscar alternativas. Ele destaca que a vida é cheia de imprevistos, e o importante é acionar o plano de ação diante de obstáculos, processando as adversidades com otimismo.

O especialista também destaca a relevância de momentos de reflexão e desaceleração para enfrentar as dificuldades. Estabelecer metas realistas, de acordo com Dr. Okuda, é fundamental para evitar frustrações. Ele exemplifica, destacando que a busca por resultados alcançáveis é essencial, como no caso da luta contra a balança.

Além disso, o psiquiatra ressalta a urgência de priorizar a saúde mental, considerando dados alarmantes. O Brasil lidera índices de ansiedade e depressão, especialmente durante a pandemia da Covid-19. O aumento de 25% em casos dessas doenças revela a necessidade de cuidados.

Para conquistar uma saúde mental equilibrada em 2024, o Dr. Gabriel Okuda oferece dicas valiosas, como priorizar o tempo livre com a família, praticar a autocompaixão, celebrar pequenas conquistas e adotar hábitos saudáveis. Estas estratégias, segundo o especialista, são fundamentais para enfrentar os desafios do novo ano com resiliência e bem-estar.