Mesária se recusa a cumprimentar Fernando Haddad e vídeo viraliza nas redes sociais

Haddad é candidato do PT ao governo de São Paulo e disputou a corrida presidencial nas eleições em 2018

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo de São Paulo, Ferndando Haddad, votou nesta manhã (2) em Indianópolis, zona sul de São Paulo. O ato representativo dos votos de candidatos é esperado por muitos, mas o ex-prefeito da cidade de São Paulo e ex-candidato à presidência da república em 2018, foi surpreendido pela mesária da sua zona eleitoral que negou cumprimentá-lo.

Candidato lidera pesquisa de intenção de voto com 39%

O flagra foi registrado por um canal de televisão que acompanhava a votação do petista e mostra o momento exato em que a mesária em questão se esquiva e ignora o candidato. Haddad cumprimenta todas as funcionárias que estavam no local, mas uma delas se recusa a fazê-lo. De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada no último sábado (1), o professor lidera as intenções de voto com 39% dos votos válidos, seguido de Tarcísio Freitas (Republicanos), com 31%, e Rodrigo Garcia (PSDB), com 23%.