Mercado de seguros para pet prevê crescimento bilionário para os próximos anos

A pandemia de Covid-19 mudou significativamente o comportamento das pessoas e abriu novas oportunidades para o mercado dos animais de estimação

Para fugir da solidão durante o isolamento, o número de adoção de animais aumentou em 400% de acordo com a União Internacional Protetora dos Animais (UIPA), aquecendo o setor de produtos e serviços voltados para os bichinhos. Esse é o caso do seguro de pets que, segundo relatório da consultoria Grand View Research, foi avaliado em US$ 8,3 bilhões em 2021 e deve chegar a US$ 32,7 bilhões em escala global até 2030, com crescimento de 16,7% ao ano.

Além de preço acessível, seguro pet oferece assistência 24h e não tem carência

Esses números comprovam que as pessoas querem o melhor para o seu pet e que ele esteja bem protegido. Acompanhando essa tendência, o Vuon Card, private label do Grupo Pereira – sétimo maior grupo supermercadista do Brasil, com lojas de redes como Fort Atacadista e Supermercado Comper por cinco estados e no DF –, pode ajudar quem está em busca de proteção para o seu animalzinho. A marca acaba de lançar um seguro de acidentes pessoais com assistência e serviços completos para pets.

São grandes as vantagens de adquirir o seguro: além de preço acessível, ele oferece assistência 24h, não tem carência e conta com os serviços e a qualidade da Tokio Marine Seguradora. Com ele, é possível também agendar consultas veterinárias, contratar pet home care, encontrar indicações de hotel pet, rede de descontos, informações sobre vacina, entre outras facilidades. O seguro oferece ainda traslado funeral e funeral pet individual de até R$ 2 mil.

Vuon Card, cartão do Grupo Pereira que agora também oferece seguros pet e para automóveis

Seguros auto e moto

Ainda como parte das novidades no portfólio de produtos financeiros, o Vuon Card oferece mais proteção para o consumidor, seu carro ou moto, com o novo seguro Vuon Proteção e Assistência Auto e Moto. São serviços de apoio 24h, como socorro mecânico, reboque, chaveiro, troca de pneus e socorro na falta de combustível, somando-se uma cobertura de morte acidental de até R$ 5 mil. Ambos os seguros, Pet e Auto e Moto, oferecem sorteios mensais de R$ 12 mil.

Rafael Souza, diretor de Negócios do Vuon Card, private label do Grupo Pereira

Para adquirir o seguro, basta ir a uma loja Comper ou Fort Atacadista e aderir ao Vuon Card, de forma rápida, prática e fácil, optando por incluir o seguro de sua preferência. Também é possível contratá-los via APP Vuon, clicando na aba Serviços. Mais informações: www.vuon.com.br.