“Mentia dizendo que ia pra academia”, razão para término de influencer fitness viraliza nas redes sociais

A influenciadora Vanusa Freitas, 31 anos, é uma das modelos que já posaram para a revista Playboy e se tornou conhecida nas redes sociais como a Coelhinha Fitness da marca. No Instagram, ela revelou recentemente aos seus seguidores que terminou um relacionamento após descobrir que o parceiro mentira dizendo que ia à academia.

“É verdade, gente. Eu já terminei porque ele vivia mentindo para mim que ia à academia. Comecei a desconfiar quando percebi que não tinha muita evolução no corpo dele e fui ligando os pontos”, contou. Vanusa se preocupa com a saúde e tenta sempre manter o seu corpo em forma e afirma que, por isso, a conversa foi difícil de digerir.

A coelhinha da Playboy revela ainda que para ela mentir dizendo que vai à academia equivale a uma traição com ato sexual. “Por ser tão importante pra mim, propiciar bem-estar, saúde e o shape em dia, eu achei terrível essa mentira. Ele poderia ter falado a verdade para mim, eu entenderia, apesar de querer terminar do mesmo jeito”, declara.

A modelo concluiu afirmando que depois desse episódio, ela passou a ver a importância de se relacionar apenas com as pessoas que vivem uma vida saudável como a dela: “Acho importante colocar isso como uma condição ao me relacionar com outros homens, assim poupam os dois de passar por situações chatas como essa. Agora só me envolvo com quem acha importante manter uma rotina de treinos, dá atenção a alimentação e principalmente, não mente dizendo que faz isso tudo né?!”