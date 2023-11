Melodias Solidárias: Leilão exclusivo da composição de Michael Sullivan beneficia crianças carentes

Five Three Auctions abre lote especial, permitindo que o vencedor influencie na criação de uma canção única, enquanto ajuda a realizar sonhos infantis através da Make-A-Wish Brasil

Os acordes da solidariedade ressoam no leilão exclusivo da Five Three Auctions, que traz aos amantes da música a oportunidade única de adquirir uma composição feita sob medida por ninguém menos que Michael Sullivan, um dos ícones da música popular brasileira.

Sullivan, autor de inúmeros sucessos, oferece uma experiência singular aos participantes, permitindo que o vencedor do leilão influencie na criação da canção. A inspiração para essa obra única será uma criança escolhida pelo arrematante, tornando a música não apenas uma peça artística, mas uma expressão personalizada de sentimentos.

Além do privilégio de moldar a composição, o comprador também estará contribuindo para uma causa nobre. Parte da renda gerada pelo leilão será destinada à Make-A-Wish Brasil, instituição renomada que realiza sonhos de crianças com doenças graves em todo o país.

Para participar deste evento especial, basta acessar o site da Five Three Auctions e dar um lance, sendo o valor mínimo de dez mil reais. O leilão se encerrará no dia 10 de janeiro, e o vencedor terá a oportunidade única de uma conversa exclusiva com Michael Sullivan, onde será traçado o perfil e a história da criança que inspirará a canção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da composição exclusiva, o arrematante levará para casa um violão especialmente criado para esta ação e autografado pelo próprio Sullivan. Este instrumento singular será gravado com um QR Code exclusivo, revelando a música e a letra da canção, adicionando um toque moderno e tecnológico a essa experiência única de generosidade e música.