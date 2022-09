Meliá Paulista atrai novo público ao inaugurar espaço Wellness & Health no coração de São Paulão

Com instalações modernas e equipamentos de última geração, hotel também aposta em área kids e menu atualizado, com opções mais leves e saudáveis

No coração de São Paulo está localizado o Meliá Paulista, sofisticado hotel cinco estrelas que inova ao investir em uma nova área Wellness & Health, que agrega o que há de melhor em lazer, bem-estar e gastronomia.

Inaugurado em 2021, o espaço conta com instalações modernas e equipamentos de última geração

Inaugurado em 2021, o espaço conta com instalações modernas e equipamentos de última geração, com piscina coberta aquecida, com raia de 18m, o que atrai inclusive praticantes de esportes aquáticos, piscina infantil, hidromassagem, ofurô, sauna seca e úmida, ducha de cromoterapia, salas de massagem para tratamentos estéticos e terapêuticos, vestiários e espaço kids, além do fitness center, equipado com esteiras, bicicletas, elíptico, remo e estação de musculação.



O hotel cinco estrelas possui piscina coberta aquecida, com raia de 18m, que atrai também amantes dos esportes aquáticos

O Meliá Paulista também foi totalmente estruturado para se adequar às normas de acessibilidade. Um dos diferenciais, por exemplo, é um elevador para piscina, com acionamento hidráulico, para facilitar o acesso e dar segurança à pessoa com deficiência, que também conta com apartamentos acessíveis e estrategicamente localizados.

Em entrevista à coluna, Natalie Diorio, gerente geral do hotel, conta que a decisão de investir em uma área Wellness & Health já fazia parte dos planos da empresa, e que, durante o período mais crítico da pandemia, quando o Meliá Paulista precisou parar suas atividades, foi dado início então às obras, aproveitando o fato de não haver movimento. Natalie explica também que o perfil do hóspede mudou: hoje, o público corporativo do hotel busca também uma estrutura que agregue sua família, para além de se hospedar para encontros de trabalho, também aproveitar com esposa e filhos durante os finais de semana, por exemplo.

Natalie Diorio, gerente geral do hotel, conta que a decisão de investir em uma área Wellness & Health já fazia parte dos planos da empresa

Atualmente, o Meliá é o único hotel da Av. Paulista com espaço dedicado às crianças. Além disso, o hotel investiu em quartos comunicantes para famílias, o que gerou o movimento de um novo público, provando que a decisão foi assertiva, abrindo possibilidade de atração de um nicho diferenciado ao hotel, essencialmente business. Só no feriado do Dia das Crianças de 2021, Diorio conta que o espaço recebeu mais de 60 crianças.

Meliá Paulista oferece também alta cozinha, com menu contemporâneo internacional, agora atualizado com opções saudáveis e leves

Próximo a importantes regiões da capital paulista, como Rua Oscar Freire, Jardins e Pinheiros, além da estação de metrô Consolação e do Aeroporto de Congonhas, o Meliá oferece, ainda, uma alta cozinha, com menu contemporâneo internacional, agora atualizado com opções saudáveis tanto na estação do café da manhã, como nos cardápios do restaurante Gran Via e Lobby Bar. As opções vão de wrap, poke havaiano, sanduíches, omeletes e tapiocas a sucos naturais ou detox e vitaminas.

E para quem deseja passar apenas algumas horas desfrutando dos espaços de lazer e bem-estar, o Meliá Paulista oferece a opção de Day Use, que possui diversos pacotes, com alternativas que incluem, mediante o pagamento de uma taxa, utilizar somente a nova área do Wellness & Health, com ou sem almoço, ou também aproveitar as acomodações. A gerente do hotel diz que essa opção atrai um grande público, interessado em aproveitar apenas alguns momentos de relaxamento ou também desfrutar da companhia de amigos e familiares que possam estar hospedados no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Meliá Paulista oferece ainda fitness center com modernos equipamentos

Para 2023, Natalie afirma que o Meliá Paulista deseja continuar modernizando os apartamentos, para acompanhar as novas necessidades dos hóspedes, assim como trabalhar em um reposicionamento tarifário que englobe os reajustes ocasionados pela inflação e pelas melhorias realizadas no local.