“Melhorar a autoestima das pessoas é um serviço social”, afirma Dra. Michelli Carrapeiro

A dentista que trabalha para mudar a vida das pessoas

Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) revelou que o Brasil é o país que mais faz procedimentos estéticos no mundo. Apesar de ser o sonho de muitos brasileiros, algumas pessoas ainda ficam na dúvida, por isso preferem contar com um profissional de qualidade, como é o caso da renomada Dra. Michelli Carrapeiro.

A dentista especializada em harmonização facial atende na Clínica Vida Odontologia e Saúde, em Porto Velho-RO

A dentista se formou há 15 anos, mas desde os 7 anos já sabia que estava destinada ao mundo da odontologia. Ela se encantou pela profissão quando perdeu o primeiro dente e foi atendida de forma genial e atenciosa por uma profissional.

“Eu não queria ir para escola e aí a minha mãe me levou a dentista, e ela colocou um dentinho para eu me acostumar a ficar sem. Eu lembro que falei para minha mãe que queria ser dentista e nunca mais tirei essa ideia da minha cabeça”.

A dentista afirma que pretende lecionar no futuro para passar o conhecimento adiante

Desde então, Dra. Michelli tem unido o seu amor pela odontologia a paixão por estética, trabalhando com harmonização facial. Ela atende os pacientes no próprio consultório em Porto Velho-RO e é requisitada por pacientes de todos os cantos do país. “Eu sempre gostei muito de tirar a pessoa do bom e levar ela para o ótimo. Até que surgiu a harmonização na minha vida, eu não tive dúvidas sobre”.

Mesmo amando tanto o que faz, o sucesso não veio fácil. A dentista se destacou pelo talento e também muita atenção aos pacientes. “Eu tenho o feeling de entender o que o paciente precisa, mesmo ele não sabendo o que quer. Eu olho para estética com muita seriedade, às vezes ela é colocada como algo fútil, mas eu digo que é um serviço social. Se eu melhoro pelo menos 1% a autoestima de alguém, para mim isso é um serviço social. Eu linko a melhora física do paciente com a melhora emocional, de comportamento e autoestima”.

Apesar de reconhecer a evolução que teve nos últimos 15 anos, a dentista acredita que ainda tem muito mais crescimento pela frente. O objetivo dela para o futuro é lecionar e já até recebeu alguns convites para isso, mas a dentista afirma que quer aprender ainda mais e ajudar mais pessoas a melhorarem a autoestima.