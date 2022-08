Melhor DJ do Prêmio Jovem Brasileiro, Flow Key concorre novamente à premiação

Artista está ao lado de nomes como Alok e Pedro Sampaio.

Flow Key é atualmente o Melhor DJ segundo o Prêmio Jovem Brasileiro. Consagrado na histórica edição de 20 anos do prêmio, o DJ concorre novamente na mesma categoria em 2022.

Ao lado de outros grandes nomes do segmento, como Alok, Pedro Sampaio e Bárbara Labres, Flow Key vislumbra levar para casa novamente o troféu.

“É muito gratificante ganhar um prêmio de tamanho prestígio. Ser reconhecido pelo seu trabalho é sempre muito bom. E dessa vez estou na briga pelo prêmio mais uma vez! Essas indicações com certeza servem como combustível para que eu continue buscando os meus objetivos.”

Dono do hit “Funk do Rei Leão”, que nasceu de uma brincadeira e hoje acumula mais de 68 milhões de visualizações apenas no YouTube, Flow Key é um fenômeno na plataforma, com mais de 134 milhões de views em seu canal.

Confira os indicados ao Prêmio Jovem Brasileiro na categoria “DJ do Ano”:

Alok

Arana

Bárbara Labres

Chris no Beat

Daphne Live Music

Flow Key

Guga

Netto

Papatinho

Pedro Sampaio

Wesley Gonzaga