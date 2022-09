Meias de compressão: Veja 5 benefícios ao utilizá-las durante a prática de exercícios físicos

Produto é fundamental para a prática esportiva

As meias de compressão são muito conhecidas para o tratamento de varizes, trombose e doenças venosas. Mas há algum tempo, elas se tornaram também um acessório de prevenção não só de uso diário, mas também na prática de esportes e bem-estar.



Ao praticar um exercício físico, como por exemplo, corrida, são geradas vibrações de impacto que são enviadas ao longo dos músculos, podendo provocar um desgaste e sobrecarga, que eventualmente podem causar lesões. Por isso as meias de compressão específicas para a prática esportiva, como a Linha UP 17 e UP 25 da SIGVARIS GROUP, empresa global com soluções inovadoras e de alta qualidade em terapia de compressão médica, são fundamentais e oferecem diversos benefícios.



Pensando nisso, elencamos cinco vantagens ao utilizar meias de compressão UP17 e UP25 para praticar esportes: