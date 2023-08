“Mega Senha Power’: A nova versão do game show mais divertido da televisão brasileira estreia dia 12 de agosto na RedeTV!

Apresentado por Marcelo de Carvalho, o programa apresentará uma dinâmica muito mais emocionante e competitiva que deixará a disputa pelo prêmio milionário ainda mais acirrada.

Atenção, palavra na tela, valendo! Dia 12 de agosto a diversão está garantida. Em clima de Dia dos Pais, a partir das 23h30, Marcelo de Carvalho convida toda a família para acompanhar a estreia da nova temporada do Mega Senha, que retorna à programação da RedeTV! em grande estilo.

O game show mais divertido da TV está de volta em uma nova versão, agora muito mais emocionante e competitivo. Créditos: Divulgação RedeTV!

Agora com uma dinâmica diferente, mais emocionante e ágil, ‘Mega Senha Power’ terá novidades em relação às temporadas anteriores. A nova versão chega com cenário e pacote gráfico reestilizados, um design mais moderno em um estúdio altamente tecnológico, além de contar com senhas inéditas, deixando ainda mais acirrada a disputa pelo prêmio milionário.

“Nada me dá mais prazer e me diverte mais do que apresentar o Mega Senha. E esta versão agora vem totalmente turbinada: um novo jogo, muito mais emocionante e dinâmico. Fico feliz de ter participado da pré-produção desta nova temporada pessoalmente junto com a nossa equipe. Tenho certeza que ela será ainda mais competitiva e divertida!”, destaca Marcelo de Carvalho.

O game contará com a participação de duas celebridades que desempenharão papéis fundamentais nas rodadas eliminatórias. Créditos: Divulgação RedeTV!

No ‘Mega Senha Power’, raciocínio lógico, agilidade e concentração são algumas habilidades necessárias para quem deseja vencer essa batalha. Com o cronômetro na tela, o objetivo é desvendar as palavras escondidas para disputar o prêmio em dinheiro, que pode chegar a um milhão de reais.

A cada semana, o game contará com a participação de duas celebridades que desempenharão papéis fundamentais nas rodadas eliminatórias oferecendo pistas que vão ajudar ou confundir os competidores.

A primeira edição do ‘Mega Senha’ foi exibida na RedeTV! em 2010, em uma parceria inédita com a FremantleMedia. Agora, o eletrizante game show está de volta à programação, alternando temporadas com ‘O Céu É o Limite’.

Sobre o jogo

No dinâmico ‘Mega Senha Power’, versão brasileira do sucesso americano ‘Million Dollar Password’, competidores têm que acertar senhas em busca do prêmio que pode chegar a um milhão de reais. Quatro competidores têm que desvendar pistas que os levam à palavra secreta contando com a ajuda de duas celebridades. Eles competem durante três fases eliminatórias e, a cada etapa, a dificuldade aumenta, assim como o valor do prêmio. Na quarta e última etapa, apenas um participante permanecerá no jogo. O cenário tecnológico, com painéis eletrônicos, luzes e uma plateia composta por quase 200 pessoas aumenta o clima de tensão durante a disputa.

As inscrições para participar do ‘Mega Senha Power’ podem ser feitas através do hotsite do programa: aqui.

Com apresentação de Marcelo de Carvalho, ‘Mega Senha Power’ estreia sábado (12), às 23h30, pela RedeTV!