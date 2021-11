Médico Luiz Tonon promove maior evento sobre fios de sustentação do Brasil

Edição deste ano será no luxuoso Palácio Tangará, na capital paulista, e reunirá centenas de médicos

O luxuoso Palácio Tangará, na Zona Sul de São Paulo, será o palco da 3ª edição do Thread Experience, o primeiro evento sobre fios de sustentação do Brasil. O megaencontro ocorrerá no dia 20 de novembro e reunirá diversos profissionais. Os ingressos já estão esgotados, mas os interessados poderão acompanhar os conteúdos na página Medical Discovery, destinada exclusivamente a médicos. O endereço está disponível no perfil do Instagram do médico Luiz Tonon, referência no país desta técnica e criador do evento.

Primeiro evento sobre fios de sustentação do Brasil criado pelo médico Luiz Tonon

Na edição deste ano, serão discutidas técnicas associadas à aplicação dos fios, como injeções de toxina botulínica e de ácido hialurônico: “Esse ano falaremos sobre fios e associações, como o médico realiza a aplicação de fios associada a injetáveis e outros procedimentos, criando protocolos de tratamentos personalizados, as vagas já estão esgotadas para este ano devido ao sucesso”, destaca Tonon.

O médico Luiz Tonon, referência no país quando o assunto é fios de sustentação

O evento é pioneiro no Brasil e no mundo em fios de sustentação, já que trata apenas dessa técnica e reúne os maiores médicos do país. Os fios de sustentação podem ser considerados um tratamento estético revolucionário, já que é capaz, inclusive, de substituir cirurgias plásticas, conforme o caso. Há diversos tipos de fios, cada um para áreas e resultados específicos, por isso, cada caso deve ser avaliado. Seus usos são variados: levantam áreas caídas, “esticam” áreas enrugadas, realocam a gordura de forma que ela preencha áreas flácidas, promovem suspensão da ponta nasal — dando um aspecto mais arrebitado ao nariz — levantam o supercílio e até tratam cicatrizes. Por ser um procedimento pouco invasivo, os riscos são menores e os resultados são rápidos.