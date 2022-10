Médico explica o que é mito e verdade no medo de comer carboidratos

Dr. Dárcio Pinheiro, especialista em emagrecimento, comenta os prejuízos de fazer dieta low carb sem orientação médica

Excluir o carboidrato da dieta é o passo inicial de muita gente que busca emagrecer. Ele tem sido visto como um vilão das dietas, e muitas pessoas passam a ter medo dele. Mas, deixar de comer pão, macarrão ou algum outro alimento rico nesse nutriente sem a orientação de um especialista pode, na verdade, trazer prejuízos para a saúde física e mental. O carboidrato é fonte essencial de energia, e tirá-lo do prato de forma radical pode comprometer o funcionamento do corpo.

Dr Dárcio Pinheiro

O médico Dárcio Pinheiro, focado na saúde de atletas e em emagrecimento saudável, comenta que os nutrientes do carboidrato são facilmente absorvidos pelo organismo, e precisamos dele em maiores quantidades. O especialista explica que os carboidratos têm funções importantes, como fornecer energia para o organismo em forma de glicose e ajudam o corpo a trabalhar. Ainda de acordo com o médico, eliminar o nutriente de forma radical da dieta pode causar certos prejuízos.

“Quando o objetivo é perder peso, reduzir um alimento de forma abrupta, sem nenhuma recomendação médica, pode ter impactos negativos no seu corpo. Quando você corta os carboidratos, por exemplo, tira a fonte de energia que seu corpo precisa para funcionar. A falta deles no seu organismo pode atrapalhar no desempenho de algumas atividades do dia a dia, pois eles são também responsáveis pelo bom funcionamento do cérebro”, disse.

De acordo com o especialista, a polêmica sobre o carboidrato gira em torno da vontade de perder peso em pouco tempo

De acordo com o especialista, a polêmica sobre o carboidrato gira em torno da vontade de perder peso em pouco tempo. Mas, o Dr. Dárcio reforça que, ao cortar o carboidrato da dieta, o corpo passa a usar a reserva de nutrientes e nesse processo perde água. Ou seja, há uma redução de peso na balança pela perda de líquido, mas não é necessariamente um emagrecimento.

“Um dieta sem carboidratos pode sim ajudar a diminuir peso, mas se cortá-lo sem nenhuma orientação, há chances de não ter o resultado esperado. Dietas radicais não são sustentáveis por longo prazo e isso, pode gerar um ciclo de compulsão alimentar. Cortar alimentos do cardápio sem a ajuda de um profissional causa deficiências nutricionais. Então, o mais indicado é procurar um nutrólogo para indicar a porção a ser ingerida, de acordo com o seu objetivo. Assim, é possível ter uma alimentação prazerosa, sem radicalismos”, comentou.

Dr. Dárcio reforça que, ao cortar o carboidrato da dieta, o corpo passa a usar a reserva de nutrientes e nesse processo perde água

Dárcio ressalta que dietas não significam que está proibido comer um pãozinho. O médico ainda comenta que essas restrições autoimpostas podem trazer um efeito colateral que muita gente não espera. Quando alguém limita o consumo de carboidratos, pode inclusive ganhar mais peso, porque está refazendo seus estoques de energia. Ele reforça que, quando há uma mudança muito rápida na balança, na verdade, o corpo está perdendo água. Com isso, diminui consequentemente a massa magra, e aumenta o percentual de gordura.

Dárcio ressalta que dietas não significam que está proibido comer um pãozinho

“O meu conselho para quem tem medo de comer carboidratos por achar que engorda, é questionar o motivo desse receio. Não é comum ter essa fobia de alimento, por isso, reforço que nenhuma dieta dever ser feita sem orientação profissional. Você não deve sentir culpa ao se alimentar, e a alimentação não pode ser baseada em mitos que vemos na internet ou passada por pessoas que não têm preparo para isso. Para bons resultados, o necessário é ter equilíbrio”, concluiu.