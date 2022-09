Médico cria aplicativo gratuito para auxiliar quem sofre de transtorno bipolar

Idealizado pelo psiquiatra Renato Silva, aplicativo já soma 30 mil usuários



Com o objetivo principal de auxiliar quem sofre de transtorno afetivo bipolar, doença psiquiátrica complexa e rodeada de estigmas, o psiquiatra mineiro Renato Silva acaba de lançar um aplicativo gratuito para o monitoramento do humor. O desenvolvimento da plataforma custou cerca de R$ 95 mil e já acumula mais de 30 mil downloads.

O transtorno bipolar afeta mais de 140 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Já no Brasil, esse número chega a 6 milhões, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).



Segundo Renato, o app, batizado com o nome de Estabiliza, é o primeiro aplicativo de monitoramento do humor do Brasil.

“A ideia da plataforma surgiu a partir de uma necessidade que identifiquei na minha prática clínica, já que eu trabalho especificamente com transtorno bipolar. Monitorar diariamente o paciente me ajuda a decidir que conduta médica adotar. A partir desses dados, consigo definir com mais exatidão o tratamento”, garante o psiquiatra.

O especialista ainda explica que através da nova plataforma, o paciente consegue fazer registros diários sobre sua disposição, as emoções que está sentindo e pode até complementar com escalas sobre os níveis de ansiedade, concentração, irritabilidade, apetite, desejo sexual e impulso para compras.

As informações são importantes para rastrear os sintomas de mania e depressão. Pelo aplicativo, o paciente também pode agendar lembretes, cadastrar o uso de medicamentos e realizar a marcação de consultas, além de acrescentar informações sobre qualidade do sono, exposição à luz natural e nutrição. Todos esses dados são transformados em relatórios.

o psiquiatra mineiro Renato Silva criou o App que monitora diariamente o paciente

“Como existe uma função na qual o usuário pode baixar o relatório do mês, é possível usar o Estabiliza para acompanhamento clínico. É muito difícil lembrar como você se sentia há 20 dias, por isso ter esse registro é importante para que os profissionais de saúde consigam tomar decisões adequadas de tratamento”, explica Renato.

O app Estabiliza já está disponível para download gratuitamente nas versões iOS e Android e pode ser usado por qualquer pessoa, conforme explica o idealizador. “Dentro da plataforma também disponibilizamos uma sessão de aprendizado com artigos e vídeos sobre bipolaridade. O meu objetivo também é educar as pessoas sobre algo complexo e com muitas nuances, que é crônico, mas pode ser controlado”, finaliza Renato Silva.