Médicas irmãs gêmeas: a jornada de sucesso das irmãs brasileiras que fazem sucesso no Paraguai

Além de se destacarem pelo talento, as irmãs chamam a atenção pela beleza, pelos corpos esculturais e pelos resultados surpreendentes. A dupla que faz sucesso no Paraguai, tem atraído pacientes de todos os continentes

Elas compartilham a mesma profissão, a mesma paixão pela medicina e uma conexão única como irmãs gêmeas: Sara de Oliveira e Ester Oliveira, duas jovens e talentosas médicas brasileiras que conquistaram o Paraguai, têm ganhado destaque no mundo da medicina, não apenas por seu impressionante conhecimento técnico, mas também por trabalharem juntas, formando uma equipe poderosa que deixa sua marca.

Nascidas e criadas em Sorocaba, interior do estado de São Paulo, Sara e Ester Oliveira compartilharam desde cedo o desejo de se dedicar à área da saúde



Nascidas e criadas em Sorocaba, interior do estado de São Paulo, Sara e Ester Oliveira compartilharam desde cedo o desejo de se dedicar à área da saúde. Fascinadas pelo poder de transformação da medicina, as irmãs gêmeas não hesitaram em seguir esse caminho juntas. Com dedicação e determinação, ambas ingressaram na Universidade Politécnica e Artística do Paraguay- UPAP, onde foram se formaram em medicina e desde então, passaram a se especializar na área da cirurgia estética e dermatologia, e hoje, cada uma delas acumulam mais de 40 cursos nas áreas de harmonização facial, corporal e cirurgias que fizeram pelo mundo. Além disso, Ester está cursando uma pós-graduação em Harmonização Corporal e Facial Permanente – Preenchimentos Definitivos e a dra. Sara, que é tricologista, está concluindo a pós em dermatologia.

Full Face com preenchedor

O que poderia ser visto como uma competição entre irmãs, na verdade, se tornou uma jornada de companheirismo e apoio mútuo. Elas se incentivavam a superar desafios e alcançar seus objetivos, fortalecendo um vínculo fraterno que enriquece suas jornadas profissionais até hoje. Ester conta, que desde cedo sonhava em se tornar cirurgiã plástica e ingressou na faculdade de medicina com este sonho. Ainda quando era estudante, teve a ideia de abrir uma clínica, contratar médicos para realizar os procedimentos e acompanhar tudo de perto para iniciar o aprendizado. Os planos deram certo. A clínica começou a cair nas graças do público e com a ajuda da internet, foi ficando cada vez mais conhecida para além das fronteiras do Paraguai.

Preenchimento de glúteos com preenchedor definitivo

Créditos: Ivan Luxhin Kardashian Style | Ian Schuster



Ao longo dos anos da faculdade, Ester descobriu uma paixão ainda maior que a cirurgia plástica: os procedimentos estéticos de resultados imediatos, como a harmonização facial e corporal. Com a descoberta, os planos mudaram. Ela passou a focar nesta área e a investir na clínica para que os atendimentos fossem nesse sentido. Quando as médicas se formaram, a clínica já era conhecida e as duas mergulharam nas especializações. As médicas criaram um instituto onde se tornaram professoras: ‘Esthetic Palace Academy’, e atualmente, ministram cursos mensais em que ensinam técnicas de harmonização facial, harmonização corporal, preenchimentos definitivos e absorvíveis, cirúrgicos e tratamento definitivo de celulite; e formam entre 20 a 30 alunos por mês.

Botox, preenchimento de mento, preenchimento labial e rinomodelação



Com habilidades complementares e uma sincronia natural, as gêmeas descobriram que trabalhar juntas proporcionava uma eficiência e uma conexão única com os pacientes, por isso, quando conseguem coincidir os horários, conseguem realizar procedimentos juntas, o que para elas é muito gratificante. “Nossa agenda é muito lotada, normalmente já temos pacientes agendados para daqui dois ou três meses e todos os dias trabalhamos até tarde para que a fila de espera seja amenizada. Então, quando ocorre de termos um intervalo, trabalhamos juntas e quando isso acontece, os pacientes adoram. E nós também ficamos muito felizes, porque trabalhamos com as mesmas técnicas e nosso resultado é incrivelmente igual”, conta Ester.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tratamento definitivo de celulite

A médica explica que, como a clínica já era conhecida, quando se formaram e começaram a atender tudo mudou. “Eu passei a divulgar nossos trabalhos na internet e além de atrair muitos pacientes no Paraguai, começou a alcançar pessoas de diferentes lugares como Brasil, Argentina, Europa, Estados Unidos e até da China. De início, pensamos que seria apenas uma febre, um pequeno boom, mas nosso telefone nunca mais parou de tocar e até hoje lidamos com uma grande procura. Atendemos muitas celebridades e influenciadores, e isso também ajuda, porque atrai o público dessas pessoas depois que veem o resultado”, compartilha a médica.

Preenchimento de depressão



Ainda segundo Ester, um dos pontos positivos que colaboraram com o grande sucesso delas no Paraguai, é que no país, outros profissionais que não são médicos não podem realizar procedimentos como harmonização facial e corporal, a exemplo do que acontece no Brasil, em que dentistas, fisioterapeutas, esteticistas e outros profissionais podem executar as técnicas. “Aqui no Paraguai, somente médicos estão habilitados para realizar esses procedimentos, o que favorece o trabalho dos médicos. Por esta razão, a procura é muito grande. O que nos chama a atenção é a forma como mulheres de diferentes lugares do mundo preferem seus resultados. As brasileiras gostam de glúteos empinados e mais volumosos, enquanto as norte-americanas preferem quadris mais alargados e seios maiores. Por outro lado, as russas gostam de muito volume em todos os procedimentos e as europeias, mais naturalidade. Isso é muito interessante e nós gostamos de preservar a cultura de cada lugar do mundo”, conta.

Além de suas realizações profissionais, as cirurgiãs gêmeas também se destacam como inspiração para as futuras gerações de médicos e cirurgiões, como já acontece em casa; o irmão mais novo das gêmeas está cursando medicina e possivelmente vai trabalhar como cirurgião. Apesar de muito jovens, as irmãs são um exemplo de que o sucesso pode ser alcançado através de muito estudo, trabalho árduo, dedicação e, acima de tudo, com um vínculo especial que só irmãs gêmeas podem entender. Não bastasse o talento, as irmãs também chamam a atenção pela beleza e pelos corpos esculturais. “Nós já fizemos preenchimento nos lábios, preenchimento definitivo no bumbum e harmonização facial. A vantagem de sermos médicas é que uma pode fazer na outra. Isso também é muito bom, porque nossos pacientes ganham ainda mais confiança em nosso trabalho”, afirma dra. Ester, que ganhou o apelido de doutora Barbie, juntamente com a irmã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Para completar os cuidados, as gêmeas lançaram uma marca própria de cosméticos, a Felon. A marca já está patenteada e chegou ao mercado com dois produtos de sucesso; o serum Booster Drops, que foi desenvolvido para o uso diário da pele, com três combinações potentes para deixar a pele hidratada, protegida e jovem: ácido hialurônico, FPS 30 e superox C. Outro produto é o Gloss com Ácido Hialurônico, que além de proporcionar um efeitos de preenchimento com um grande volume, ainda estimula o colágeno dos lábios, deixando os lábios regenerados, nutridos e hidratados com a ação antioxidante e protetora.

Tratamentos

A harmonização facial e corporal – dos glúteos -, juntamente com os tratamentos definitivos para celulite estão ganhando popularidade e transformando a maneira como as pessoas cuidam de si mesmas. Os procedimentos estão entre os mais procurados na clínica ‘Esthetic Palace’, que as médicas coordenam no Paraguai. “Os preenchimentos corporais e tratamento definitivo da celulite se tornaram uma solução para pessoas que mesmo treinando há anos, não conseguem se desenvolver tanto e atingir os objetivos esperados, ou ainda, para pessoas que mesmo com uma boa alimentação, não conseguem eliminar a celulite, o que reflete diretamente na autoestima. Nós entendemos que a estética é uma forma de salvar as pessoas de seus traumas e suas limitações. É uma forma de empoderar e todos os dias vemos isso na clínica. Tivemos uma paciente com mais de 30 anos que nunca havia usado uma saia ou calça legging devido a vergonha. Quando ela viu o resultado, ela ficou muito emocionada e nós também ficamos. É muito gratificante”, detalha dra. Ester.

A harmonização facial e corporal são técnicas estéticas que visam realçar a beleza natural de uma pessoa, respeitando suas características únicas. Em muitos lugares, esses procedimentos são realizados por profissionais especializados como médicos – no Paraguai são restritos aos médicos – e podem incluir o uso de preenchimentos, toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, entre outros recursos, para corrigir imperfeições, suavizar rugas e linhas de expressão, melhorar o contorno facial e corporal, e proporcionar um aspecto rejuvenescido.

A aplicação da toxina botulínica, por exemplo, é amplamente conhecida por suavizar as rugas dinâmicas, enquanto os preenchimentos podem restaurar o volume perdido ao longo dos anos. Os bioestimuladores, por sua vez, estimulam a produção natural de colágeno, melhorando a textura da pele e combatendo a flacidez. Esses procedimentos têm atraído tanto homens quanto mulheres, que buscam, principalmente, resultados naturais e duradouros. A harmonização facial e corporal permite que os pacientes alcancem a estética desejada, sem a necessidade de intervenções cirúrgicas mais invasivas.

Já a celulite é um problema estético que afeta a maioria das mulheres e, até recentemente, não existia uma solução definitiva para esse incômodo. No entanto, avanços científicos e tecnológicos têm proporcionado alternativas cada vez mais eficazes para tratar a celulite de forma mais definitiva. Até o momento, um dos tratamentos mais promissores é por meio do descolamento dos septos fibrosos. O método se baseia na união da bioestimulação de colágeno com o descolamento do septo fibroso para a recuperação das depressões na pele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, o tratamento também estimula a produção de colágeno na região tratada, melhorando a textura da pele e promovendo resultados mais duradouros. É importante destacar que todos esses procedimentos devem ser realizados por profissionais qualificados e em clínicas de confiança. Antes de se submeter a qualquer tratamento estético, o paciente deve passar por uma avaliação minuciosa com o profissional, que indicará o procedimento mais adequado para cada caso específico.

“A harmonização facial e corporal e o tratamento definitivo para a celulite, são os mais procurados porque representam um avanço significativo no campo da estética, proporcionando às pessoas a oportunidade de se sentirem mais confiantes e satisfeitas com sua aparência através de resultados surpreendentes. Em alguns casos, a harmonização pode proporcionar um rejuvenescimento de até 15 anos na aparência do paciente. Mas, trabalhamos com diversos outros procedimentos que também são muito procurados como a rinoplastia e a otoplastia, por exemplo. Nós prezamos a naturalidade e somos muito transparentes durante a consulta, inclusive, alertando o paciente quando sua expectativa não está em acordo com suas características, dessa forma, sempre conseguimos alcançar um bom resultado e a satisfação do paciente”, concluiu a médica.