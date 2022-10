Médica especializada em Dermatologia explica o termo “Desarmonização Facial”

Dra. Lígia Tomaz responde o porquê que pacientes insatisfeitos devem realizar a desarmonização para recuperar a qualidade de vida

Muitas vezes, buscar por uma harmonização sem os procedimentos adequados só porque estão na moda, podem trazer sérios danos à população. A Drª Ligia Tomaz é formada pela Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes e pós graduada em Medicina e especialização em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e professora de pós-graduação.

Dra. Lígia Tomaz responde sobre “desarmonização facial”

Sempre atualizada, a Dra. Lígia é uma incansável estudiosa e acredita que além de todo o conhecimento, é necessário proporcionar atendimentos personalizados e assertivos e oferecer o máximo de informações aos pacientes. E foi pensando nisso, que Lígia abriu as portas de seu consultório em 2010, na cidade de Mogi das Cruzes.

Influenciada pelo pai que é médico, a paixão pelos cuidados da pele, nasceu quando Lígia estava no quarto ano da faculdade, quando de fato teve seu primeiro contato com a especialidade.

“Quando comecei a ter contato com a dermatologia, me encantei, porque nela posso atuar nas mais diversas frentes, assim como na estética, realizar cirurgias dermatológicas e tratar doenças da pele”, afirma a dermatologista.

A doutora tem cada vez mais direcionado seus esforços para ajudar os pacientes que passaram pelo procedimento de harmonização facial, e que não ficaram satisfeitos com o resultado. “O paciente não satisfeito, pode sim optar pelo procedimento de “desarmonização facial”, assim chamado pelos especialistas, termo este, criado, para descrever procedimentos feitos em excesso, que acabaram dando errado, e que não ficaram harmoniosos.

“Gostaria que os pacientes soubessem que sempre irei buscar a melhor opção, de acordo com a queixa do indivíduo, qual seja a sua dor, acima de tudo com honestidade e empatia”.

Serviço: Consultório Dra. Ligia Tomaz – Rua Santana, 335 – 10º andar – sala 105 / Centro – Mogi das Cruzes/ SP