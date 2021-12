Mayra Cardi, Arthur Aguiar, Jade Picon e outros famosos participam de audição do novo álbum de Mc Lan

O evento aconteceu em São Paulo e reuniu várias personalidades brasileiras

Para iniciar a nova fase musical com o pé direito, Mc Lan recebeu vários convidados na casa noturna Galleria na zona sul de São Paulo. Todos que estavam no local escutaram com exclusividade as músicas do novo álbum do funkeiro.

O artista foi à caráter de “Chakras” para a audição



O novo álbum se chamará ‘Chakras’ e promete conquistar o público brasileiro com hits dançantes e energizantes. Além de apresentar as novas canções, Mc Lan também convidou ao palco a cantora Tati Zaqui e o cantor Adriel Pollo, que fizeram performances especiais e agitaram a plateia.

Jade Picon é irmã do proprietário da Galleria

O casal Mayra Cardi e Arthur Aguiar esteve presente



Entre o público estava o casal Mayra Cardi e Arthur Aguiar, a executiva Valentina Saluz, os ex-fazendas Lary Bottino, Thais Reis, Biel e Fernandinho Beatbox. O empresário Bruno Bueno, CEO da Ozora, também compareceu acompanhado de sua esposa, Natalia Saldanha. Um dos anfitriões da noite, Leo Picon estava acompanhado da irmã Jade Picon.



Biel e o casal Bruno Bueno e Natalia Saldanha estiveram no evento



Mc Lan escolheu apresentar o novo projeto na casa noturna de Leo Picon, que também é conhecida como a ‘’melhor quarta-feira de São Paulo’’ e um dos destinos de maior prestígio do público jovem na noite paulista, geralmente frequentada por celebridades, atletas, artistas e influenciadores.