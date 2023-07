Mayana Neiva se transforma para lançar seu primeiro disco e conecta com suas origens

A atriz e cantora Mayana Neiva surpreendeu os fãs ao revelar uma transformação radical em seu visual nesta terça-feira (11). Com o apoio do renomado hairstylist das celebridades, Ricky Moica, e utilizando as nuances da linha Koleston Perfect da Wella Professionals, Mayana decidiu renovar seu cabelo em preparação para o lançamento de seu primeiro disco, que aborda uma profunda volta às suas raízes

Mayana, que já havia raspado a cabeça para interpretar uma personagem na televisão, expressou o desejo de se conectar com suas origens através dessa transformação capilar. “No cabelo, eu queria algo que correspondesse a esse novo momento. Eu sou apaixonada por esse processo de transformação – eu amo me transformar nas histórias que quero contar e isso sempre fez parte de mim”, revelou a artista.

Atriz Mayana Neiva arrasa com transformação capilar impactante

A mudança no visual surpreendeu positivamente Mayana, mesmo ela estando apegada ao tom anterior de cabelo. O resultado conquistado por Ricky Moica a fez voltar às suas origens, ao tom natural do seu cabelo, com um desenho iluminado e moderno nas pontas, refletindo o momento atual que a artista vive.

Ricky Moica, embaixador Wella Professional, compartilhou o passo a passo da transformação, revelando as nuances de Koleston Perfect utilizadas para alcançar o novo visual de Mayana. O hairstylist destacou a potência e versatilidade da linha Koleston Perfect, que permitiu transformar Mayana de um ruivo vivo para um cabelo mais natural, proporcionando intensidade de cor e brilho surpreendentes.

Hairstylist das celebridades compartilha os detalhes do processo

As nuances escolhidas para repaginar o visual da artista fazem parte das 59 diferentes colorações oferecidas pela linha Koleston Perfect. Além de promover até 100% de cobertura dos fios brancos, mesmo em cabelos resistentes, a linha também trata os cabelos durante o processo de coloração, reduzindo danos à fibra capilar e realçando a cor com brilho nos fios.

A transformação capilar de Mayana Neiva não apenas revela seu compromisso com a autenticidade e a conexão com suas raízes, mas também marca uma nova fase em sua carreira artística. Com seu primeiro disco em preparação, a artista está pronta para encantar seus fãs com suas músicas e seu novo visual deslumbrante.